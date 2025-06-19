Beyaz Saray'da konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında İran ile yazışmaların sürdüğü belirtildi. Dünya kamuoyunun gözü ABD'nin İran savaşına katılıp katılmama kararına çevrilmişken bu soru da yanıt buldu.

KARAR İKİ HAFTA İÇİNDE VERİLECEK

Beyaz Saray, İran’la yakın gelecekte gerçekleşme ihtimali olan müzakerelere dair önemli bir olasılık bulunduğu için, Amerika’nın müdahil olup olmayacağına iki hafta içinde karar vereceğini açıkladı.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HEDEF DEĞİL"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son açıklamasında, İran'da rejim değişikliğini hedeflemediklerini ancak nihayetinde bunun gerçekleşebileceğini ifade etti. Netanyahu, rejim değişikliğinin İran halkının kararı olduğunu dile getirdi.

Netanyahu ayrıca, İran'a ait bütün nükleer tesisleri vurabileceklerini belirtti.

ABD-İRAN TEMASI SÜRÜYOR

Reuters'ın 3 farklı diplomata dayandırdığı haberine göre, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, çatışmanın başlangıcından beri birçok defa telefonda görüştü.