Suriye’de ordu güçleri ile SDG/YPG arasındaki çatışmalar ateşkesle sonuçlandı. Taraflar arasında 4 günlük ateşkes ilan edildi.

Ateşkesin sonunda SDG'nin Şam yönetimi tarafından önerilen anlaşmayı kabul etmesi bekleniyor.

Anlaşma ile Deyrizor ve Rakka'nın kontrolünün tamamen Şam'a geçmesi; Haseke içinse, "tüm sivil kurumların Suriye devletine bağlı kurum ve idari yapılarla entegrasyonun sağlanması' öngörülüyor.

Anlaşmanın beşinci maddesinde "Kürt bölgelerinin özel yapısının korunacağı" ifadesi yer alıyor.

ABD İPLERİ KOPARTTI

Ahmed Şara ile Abdi arasında 19 Ocak’ta gerçekleşen son müzakerede Abdi'nin 5 günlük süre istemesi üzerine ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın, Abdi'ye tepki göstererek "Aptalca davranıp bu meseleyi kaos yaymak için kullanma. Uçaklarımız tüm bölgeyi izliyor" dediği ortaya çıktı.

Barrack dün (20 Ocak) X hesabından yaptığı açıklama ile SDG ile aralarındaki ittifakın anlamı kalmadığını savundu.

Barrack Suriye'de artık merkezi bir hükümet olduğu gerekçesiyle SDG ile ittifakın miadını doldurduğunu ifade etti.

Barrack şunları kaydetti:

"Bugün durum köklü biçimde değişmiş durumda. Artık Suriye’de, 2025’in sonlarında -90’ıncı üye olarak- Küresel IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu’na katılmış, tanınan, yönünü Batı’ya ve ABD’yle terörle mücadelede işbirliğine çevirmiş merkezi bir hükümet var. Bu, ABD-SDG ortaklığının temelini da sarsıyor: SDG’nin IŞİD karşıtı başat güç rolü artık büyük ölçüde miyadını doldurmuş bulunuyor. Çünkü Şam artık IŞİD hapishaneleri ve kamplarının denetimi dahil güvenlik yükümlülüklerini üstlenmeye hem istekli hem muktedir. Son gelişmelerin işaret ettiği gibi ABD halihazırda etkin biçimde söz konusu geçiş sürecini ilerletmeye odaklanmıştır, SDG’nin rolünü uzatmaya değil."

The greatest opportunity for the Kurds in Syria right now lies in the post-Assad transition under the new government led by President Ahmed al-Sharaa. This moment offers a pathway to full integration into a unified Syrian state with citizenship rights, cultural protections, and… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) January 20, 2026

TRUMP: KENDİLERİ İÇİN YAPIYORLARDI

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada “Kürtleri seviyorum. Onlara muazzam paralar ödendi. Petrol ve başka şeyler verdik. Bunu bizim için yaptıklarından daha fazla kendileri için yapıyorlardı. Ama Kürtlerle iyi anlaşıyoruz ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

HARİTADA SDG'DEN ESER KALMADI

Haritada ise durum tamamen değişti. Suriye'de Kamışlı'ya kadar çekilden SDG'nin Suriye haritasını bölen varlığı neredeyse sonlandı.

ABD'nin de desteğini tam olarak çekeceğini göstermesiyle bu varlığın da sonunun geleceği belli oluyor.

SDG'nin şah damarı olan petrol sahaları Suriye hükümetinin eline geçerken SDG'nin üslerini kurduğu bölgelerde artık siviller evlerine dönüyor.

Suriye Ordusu, bu operasyonlarda sadece SDG mevzilerine odaklandığını özellikle vurguladı.

Suriye Ordusu IŞİD'lilerin bulunduğu hapishaneleri bulunduran illeri ele geçirdi, SDG'nin karargahı haline gelen Haseke'yi de aldı.

Suriye Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı mesajda "Kürt köylerinin özellikle operasyon dışı bırakıldığı" belirtildi ve "ordunun bu köylerde konuşlanmadığının" altı çizildi.