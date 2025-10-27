Terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla silah bırakıp fesih kararı alan terör örgütü PKK, kameralar önünde mangalda silah yaktıktan sonra dün de yine kameralar önünde “çekilme şovu” yaptı. Terör örgütü PKK, Türkiye içindeki silahlı grupları Irak’ın kuzeyindeki inlerine çekme kararı aldığını duyurdu.

Açıklama Kandil Dağı eteklerinde, KCK sözde Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok ve Türkiye’den çekildiği söylenen 25 kişilik terörist grubu tarafından yapıldı. Teröristbaşı Apo afişi önünde konuşan Ok, “cesur ve fedakar” tutum sergilediklerini savundu, çekilme kararını Apo’nun “onayıyla” aldıklarını söyledi.



'GEÇİŞ HUKUKU'



Yapılan açıklamada, “PKK 12. kongresinin aldığı kararlar doğrultusunda sürecin gerektirdiği hukuki ve siyasi yaklaşımlar gecikmeden gösterilmelidir. Bu çerçevede PKK’ya özgü geçiş hukuku esas alınmalı, demokratik siyasete katılabilmek için gerekli özgürlük ve demokratik entegrasyon yasaları gecikmeden çıkarılmalıdır” denildi.

KOMİSYONDA YENİ ADIMLAR ATILACAK



PKK’nın Türkiye’den çekilme kararına iktidardan yanıt geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de kurulan komisyonda bu hafta önemli bir adım atılacağını açıkladı. Tunç, “Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacağız” dedi. AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Atılan adımlarla terörün tasfiyesine yönelik önemli bir aşama daha geride bırakıldı” diye konuştu. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu, ‘terörsüz Türkiye’ yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır” açıklamasını yaptı.