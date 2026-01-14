ABD Dışişleri Bakanlığı, kamu yükü oluşturabileceği değerlendirilen başvuru sahiplerine yönelik denetimleri sıkılaştırmak amacıyla 75 ülkede tüm vize işlemlerini durdurma kararı aldı.

Fox News'in bakanlık notuna dayandırdığı habere göre konsolosluk görevlilerine, güvenlik taraması ve inceleme prosedürleri yeniden değerlendirilene kadar mevcut yasalar uyarınca vize başvurularını reddetme talimatı verildi.

21 OCAK'TAN İTİBAREN SÜRESİZ ASKIYA ALMA

Aralarında Somali, Rusya, Afganistan, Brezilya, İran, Irak, Mısır, Nijerya, Tayland ve Yemen gibi ülkelerin de bulunduğu 75 ülkeyi etkileyen bu duraklatma kararı 21 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek. Bakanlık, vize süreçlerine yönelik yeniden değerlendirme çalışmaları tamamlanana kadar bu kararın süresiz olarak uygulanacağını bildirdi.

SOMALİ VE DOLANDIRICILIK SKANDALI MERCEK ALTINDA

Kararın arka planında, özellikle Somali’ye yönelik artan incelemeler dikkat çekiyor. Minnesota merkezli, vergi mükelleflerinin fon sağladığı yardım programlarında yaşanan devasa suistimal ve dolandırıcılık skandalları federal yetkilileri harekete geçirdi. Söz konusu yolsuzluk olaylarına karışanların birçoğunun Somali vatandaşı veya Somali asıllı Amerikalılar olduğu belirtiliyor.

KAMU YÜKÜ KRİTERLERİ AĞIRLAŞTIRILIYOR

Kasım 2025'te dünya genelindeki temsilciliklere gönderilen talimatla, göçmenlik yasasındaki "kamu yükü" hükmü kapsamında yeni ve sert tarama kuralları yürürlüğe konmuştu. Yeni düzenlemeye göre;

Sağlık durumu ve yaş,

İngilizce yeterliliği,

Finansal kaynaklar,

Uzun süreli tıbbi bakım ihtiyacı potansiyeli gibi faktörler vize onayında belirleyici olacak.

Buna göre, yaşlı veya aşırı kilolu adayların yanı sıra geçmişte devletten nakdi yardım alanların başvurularının reddedilebileceği ifade ediliyor.

"AMERİKAN HALKININ CÖMERTLİĞİ İSTİSMAR EDİLEMEZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Piggott, "Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye kamu yükü olacak ve Amerikan halkının cömertliğini istismar edecek potansiyel göçmenleri uygunsuz bulma konusundaki köklü yetkisini kullanacaktır. Sosyal yardım ve kamu yardımlarından faydalanacak yabancı uyrukluların girişini engellemek için bu 75 ülkeden göç işlemleri duraklatılmıştır," dedi.

İSTİSNALAR SINIRLI TUTULACAK

On yıllardır yürürlükte olan ancak yönetimden yönetime uygulama farklılıkları gösteren "kamu yükü" maddesi, yeni dönemde çok daha katı uygulanacak. Bu süreçte istisnaların "oldukça sınırlı" tutulacağı ve yalnızca "kamu yükü" incelemesini başarıyla geçen adaylara tolerans tanınabileceği vurgulandı.

Bu yeni hamle, Biden döneminde 2022'de kapsamı daraltılan ve yalnızca nakdi yardımları baz alan uygulamadan, Trump dönemindeki geniş kapsamlı ve sert denetim modeline geri dönüş sinyali olarak yorumlanıyor.