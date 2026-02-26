ABD Basınında yer alan haberlere göre, ABD Temsilcileri İran'la yapılan ilk oturumda hayal kırıklığına uğradı.

Öte yandan görüşmelerle ilgili dünya basınında dikkat çeken değerlendirmeler de yer aldı.

ABD ile İran arasında, Tahran'ın nükleer çalışmalarının engellenmesi amacıyla yürütülen görüşmelerde, tarafların savaşı önleyecek bir müzakere ortamından "hala çok uzak" oldukları iddia edildi.

'EN CİDDİ GÖRÜŞMELERDENDİ'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise "ABD ile gerçekleştirdiğimiz en ciddi görüşmelerden biriydi. Nükleer ve yaptırımların hafifletilmesi gibi konulara girdik." dedi.

Erakçi, teknik düzeydeki görüşmelerin pazartesiden itibaren Viyana'da başlayacağını belirtti.

'TEKRAR BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Umman Dışişlerinden yapılan açıklamada dördüncü tur görüşmelerin önümüzdeki hafta Viyana'da yapılacağını açıkladı.

Umman Dışişleri Bakanı görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"-Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde kaydedilen önemli ilerlemenin ardından günü noktaladık.

İlgili başkentlerde yapılacak istişarelerin ardından kısa süre içinde tekrar bir araya geleceğiz."

Müzakereler sürerken, İranlı bir yetkili, yaptığı açıklamada, "Zenginleştirmeyi kalıcı olarak sıfırlama, nükleer tesisleri sökme ve uranyum stoklarını devretme ilkesi tamamen reddedilmektedir" ifadelerini kullandı

The Wall Street Journal'de yer alan haberde, ABD'deki "şahin kanadın" İran'ın uranyum zenginleştirme konusunda hiç taviz vermemekte ısrar ettiği ancak ABD'li yetkililere göre müzakere ekibinin İran'ın "tıbbi amaçlar için çok düşük miktarda zenginleştirme yapabilen" bir nükleer reaktörü Tahran'da yeniden çalıştırmasına izin vermeye açık olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

İRANLILAR DİRENMEYE İNANIYOR

İran'ın Tasnim Haber Ajansı, İranlılar arasında geniş kapsamlı bir anket yaptı. Ankete katılanların %72'si, savaş riski olsa bile balistik füze geliştirme çalışmalarının durdurulmasını reddediyor. Ankete katılanların %69,5'i İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile bir savaşa dayanabileceğine inanıyor. İranlı kadınların %76,5'i, erkeklerin ise %65,7'si ülkenin direnme kapasitesine sahip olduğuna inanıyor.