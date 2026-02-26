ABD ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki savunma ortaklığı derinleşiyor.

Suriye’de terör örgütü PKK’nın uzantısı teröristlere askeri eğitim veren ABD, şimdi de Güney Kıbrıs Milli Muhafız Ordusu’nu eğitiyor. İki ülke arasında imzalanan askeri iş birliği programı kapsamında, hem Kıbrıs’ta hem de ABD topraklarında kapsamlı tatbikatlar ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Eğitimlerin merkezinde, ABD’nin Avrupa’daki deniz güvenliğinden sorumlu elit birliği FASTEUR yer aldı. Rum askerleri ve polisiyle gerçekleştirilen ortak eğitimlerde terörle mücadele ve toplumsal olaylara müdahale taktiklerine yer verildi.

SİBER ORTAKLIK

İş birliği sadece saha eğitimiyle sınırlı kalmadı. Rum ordusundan bir heyete, ABD’de siber savunma ve siber güvenlik alanlarında bilgi transferi yapıldı. Rum personeli, operasyonel prosedürleri yerinde inceleyerek teknolojik kapasite artırımı üzerine eğitim aldı.

Bölgedeki uzmanlar, ABD’nin Güney Kıbrıs ile artan yakınlaşmasını, Doğu Akdeniz’deki stratejik dengeleri değiştirme çabası olarak yorumluyor. Özellikle Batı Trakya’daki ABD askeri hareketliliği ile eş zamanlı Kıbrıs’taki bu eğitimlerin artması dikkat çekiyor.