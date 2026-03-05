Bu kapsamda Diler, Oklahoma’da 80 milyon dolarlık yatırımla yapımı tamamlanan ruh sağlığı alanındaki en kapsamlı psikiyatri hastanesinin açılış sürecini de yürütecek. Yeni görevi ile ilgili konuşan Diler, “Davranışsal sağlık hizmetlerinin geleceğini şekillendirmeye yardımcı olma ayrıcalığı inanılmaz heyecan verici” dedi. Diler, halen Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri profesörü olarak görev yapıyor.



Diler, Pittsburgh’da ABD’nin ilk yatan hasta pediatrik bipolar bozukluk ünitesini kuran isim olarak tanınıyor. Pediatrik bipolar bozukluk konusunda uluslararası alanda tanınan bir uzman olan Diler, özellikle yeni bakım modelleri, ayırıcı tanı, erken teşhis, izleme, tedavi ve risk altındaki gençlerin korunması konularında uzmanlaşmış bir isim.