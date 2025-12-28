ABD, pazar gününden beri Venezuela açıklarında takibe aldığı petrol tankeri Bella 1’i yakalamak için operasyon hazırlığı yapıyor. ABD’nin yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle el koymak istediği gemi, sahil güvenlik ekiplerinin çağrısına rağmen hız kesmeden Venezuela kıyılarından uzaklaştı.

ABD ORDUSU BİR HAFTADIR KOVALIYOR



Bella 1’in Türkiye merkezli Louis Marine Shipholding Enterprises şirketine ait olduğu iddia edilirken, tanker mürettebatının gemiye çıkılmasına izin vermediği kaydedildi. Washington yönetimi, Bella 1’in İran petrolünü Hizbullah ve Husilere taşıdığını öne sürüyor. ABD Hazine Bakanlığı’na göre tanker, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nın özel kuvvetleri Kudüs Gücü’yle bağlantılı.



Beyaz Saray, Bella1’in “gölge filonun” parçası olduğunu savunuyor. Bu filo Rusya, İran ve Venezuela’dan ABD’nin yaptırım uyguladığı petrolleri Çin, Küba ve Hindistan gibi ülkelerdeki alıcılara ulaştırıyor. Bölgede eylülden bu yana en az 26 operasyon düzenleyen Amerikan ordusu, uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını iddia ettiği 100’den fazla kişiyi öldürdü.