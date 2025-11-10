ABD, Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN için motor lisansını CAATSA yaptırımları nedeniyle kaldırmazken, Hindistan’a 113 savaş uçağı motoru satışına onay verdi.

HİNDİSTAN'DAN ABD 113 ADET MOTOR ALACAK

Hindistan hükümeti, Cuma günü General Electric (GE) ile 113 jet motoru satın almak için anlaşma imzaladı. Motorlar, Hindistan yapımı Tejas Mk-1A savaş uçaklarında kullanılacak. Anlaşma, ABD ile aylar süren gümrük vergisi krizinin ardından ilişkilerdeki yumuşamanın da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

2027'DEN İTİBAREN MOTORLAR TESLİM EDİLECEK

Hindistan'ın yerli üretimi Tejas Mk-1A ile filosunu yenileme ve Çin’in artan askeri varlığına karşı savunma kapasitesini artırma planının merkezinde yer alıyor.

Uçaklar aynı zamanda, Pakistan’ın askeri desteğine karşı denge unsuru olarak görülüyor. Yapılan anlaşmasıyla birlilkte motorların 2027’den itibaren beş yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor. Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın mali değeri paylaşılmadı.

HAKAN FİDAN AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN projesi, ABD’nin lisans engeline takıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KAAN’a güç verecek motorların ABD Kongresi onayı beklediğini ve lisansların henüz çıkarılmadığını açıklamıştı.

Fidan, “Lisansların çıkarılıp motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin” ifadelerini kullanmıştı. Türkiye, yerli motor üretimi için yoğun Ar-Ge sürecinde ancak bu hedefe 2030'lu yıllarda ulaşılması bekleniyor.

2020'DE CAATSA YAPTIRIMLARI BAŞLADI

Motor lisansları CAATSA olarak bilinen ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası kapsamında Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasının iyi olmasına rağmen bekletiliyor.

CAATSA ile 2020 yılında Türkiye'nin Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) hedef alınaral Türk savunma şirketlerinin Amerikan savunma teknolojisine erişimine ve ihracat lisanslarına kısıtlama getirilmişti.