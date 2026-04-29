Küresel petrol piyasaları, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını uzatabileceğine dair yayılan haberlerle sarsıldı. Bu gelişme üzerine Brent petrol fiyatları, yükselişini sekizinci güne taşıyarak 111,78 dolara kadar tırmandı. ABD tipi ham petrolün (WTI) de küresel artışa eşlik etmesiyle birlikte, enerji piyasalarında arz daralması endişesi zirve yaptı. Son günlerde ABD uçaklarının bir bir havalanıp körfez bölgesine sevkıyat yapması bu tabloda etkili oldu.

NORMALE DÖNMEK AYLAR SÜRECEK

Krizin merkezinde yer alan ve dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda ise trafik durma noktasına geldi. Savaş öncesinde günlük ortalama 130 geminin geçtiği bölgede, geçişlerin son haftalarda 30’lu rakamlara kadar gerilediği bildirildi. ABD ablukası nedeniyle İran petrolü taşıyan tankerlerin geri dönmek zorunda kalması ve deniz mayınları gibi güvenlik riskleri, sevkiyatın normale dönmesinin aylar sürebileceği korkusunu tetikledi.

TARİHİN EN ÖNEMLİ ARZ ŞOKLARINDAN

Enerji uzmanları, Hürmüz Boğazı’ndaki bu aksamanın modern tarihin en büyük arz şoklarından birine dönüşebileceği uyarısında bulunuyor. Krizin etkileri şimdiden tüketiciye yansımaya başlarken, ABD’de benzin fiyatları 4,18 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatlarının savaşın başından bu yana 100 doların üzerinde seyretmesi, küresel ekonomideki enflasyonist baskıyı da artırıyor.

Diplomatik tarafta ise belirsizlik korunuyor. İran’ın boğazın yeniden açılması için ABD’ye dolaylı bir teklif sunduğu iddia edilse de, taraflar arasında henüz somut bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Analistler, Washington ve Tahran arasındaki bu diplomatik çıkmazın sürmesi halinde petrol fiyatlarında yeni rekorların görülebileceğini ve küresel enerji krizinin derinleşebileceğini vurguluyor.