Dünyanın en büyük uçak gemisi olan ABD Donanması'nun Gerald R. Ford'u, Venezuela açıklarında gece boyunca manevralar gerçekleştirdi.

Dev gemi, uluslararası sular Venezuela kıyılarına paralel bir şekilde cirit attı. Bu esnada geminin üzerindeki F-18 Hornet uçakları havalandı, başkent Caracas'ın etrafında devriye gezdi.

Resmi hedef, aylardan beri ABD'nin vurduğu "uyuşturucu kuryesi gemileri" vurmaktı. Ancak geçtiğimiz gün B-52 bombardıman uçaklarının sortileri, konuşlanan binlerce asker ve Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'nun başına konan 50 milyon dolarlık ödül, savaşın yaklaştığının işareti olarak yorumlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro'yu bir terör örgütü lideri ilan ederek kongre oylamasına gitmeden Venezuela'ya operasyon emri verme hakkına sahip. Savaş adım adım yaklaşırken, dünyanın gözü Karayipler'e çevrildi.

BAŞINA 50 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYDU

ABD Başkanı, dün Maduro'yla konuşacağını duyurmuştu. Trump, Venezuela başkanının "konuşmak istediğini" söylemişti.

Aynı anda Trump, Venezuela Başkanı'nın başına 50 milyon dolarlık ödül koydu ve kendisini bir terörist lideri ilan etti.

Trump'ın sadece birkaç gün önce terörist lideri ilan ettiği bir kişiyle görüşme gerçekleştirmesi, ABD tarihinde bir ilk olacak.

Ancak ABD, "askeri bir müdahaleden önce" Maduro'yla görüşmenin önemli olduğunu belirtti.

Nicolas Maduro, 'Narko-terrörism, kokain satışı, uyuşturucu ticaretini sürdürmek için makineli tüfek ve patlayıcı alet taşıma ve kullanma' suçlarından aranıyor. Maduro'nun yakalanmasına yol açan bilgiyi verenlere 50 milyon dolar ödül verilecek.

Trump'un en önemli seçim vaatlerinden biri ABD'yi yeni bir savaşın içine çekmemekti.

Venezuela'da ABD'nin bir savaş başlatması, Trump seçmenine bir ihanet anlamına gelecek.

Bu sebeple Trump, durumu büyük bir baskı altındaki Maduro'yla konuşarak çözmek istiyor. Amaç ise Maduro'nun koltuğunu bırakması, başka bir ülkeye kaçması.

TRUMP VENEZUELA'DAN NE İSTİYOR?

Trump, Venezuela'nın ülkesindeki kartel üyelerini uyuşturucu yüklü gemiler ve denizaltılarla ABD'ye gönderdiğini ve ülkesinde karışıklıklar çıkardığını öne sürüyor.

Venezuela'daki suçluların, Maduro rejimi tarafından kötü niyetle ABD'ye gönderildiğini vurgulayan ABD Başkanı, operasyonların bu gidişe bir dur demek için yapıldığını söylüyor.

Ancak tek hedef, sadece uyuşturucu çetelerini durdurmak değil. Fox News'e konuşan, Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti milletvekili Maria Salazar, "ABD'nin Venezuela'ya girmesinin tam zamanı. ABD petrol şirketleri, Venezuela'daki petrol rezervleriyle çoşar" yorumunu yaptı. Cumhuriyetçilerin kalanı da bu görüşü paylaşıyor.

Maduro, geçtiğimiz Ekim ayında Başkan kalma koşuluyla ABD'ye Venezuela'nın petrol ve maden rezervlerini sunmuştu.

Ancak Trump, yönetim değişikliği istediğinden dolayı bu öneriyi reddetmişti.