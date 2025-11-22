Trump yönetimi, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşı bitirmeye yönelik 28 maddelik planında "müzakere edilecek çok az konu olduğunu" Ukraynalı ve Avrupalı yetkililere iletti.

Ukrayna'nın hala savunmak için savaştığı Herson, Zaporojye, Donetsk ve Lugansk bölgelerinin Rus kontrolündeki Kırım'la birlikte Rusya'ya devredilmesini öngeren ve Ukrayna ordusunu büyük oranda güçsüzleştiren plan, Avrupalı ve Ukrayna'lı yetkililer tarafından "kabul edilemez" olarak değerlendirildi.

Ancak savunması için bir milyondan fazla askerini kaybeden Ukrayna'nın itirazları, Trump yönetimi için önemsiz oldu.

Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle görüşen ABD Ordusu Sekreteri Daniel Driscoll, Ukrayna'nın gelecek hafta Perşembe gününe kadar Trump'ın barış planını imzalaması gerektiğini bildirdi. Aksi taktirde Ukrayna'ya tüm desteğin kesileceğini de ekledi.

PAZARLIK KONUSU DEĞİL

ABD’nin Ordu Bakanı Daniel Driscoll, Cuma gecesi Kiev’de Avrupalı büyükelçiler ve Batılı yetkililerle yapılan toplantıda "barış için doğru zamanın geldiğini" söyledi.

Toplantıya geç gelen Driscoll, son derece sert bir dil kullandı. "Bu işi bitirmemiz gerekiyor" diyen ordu sekreteri, maddellerin pazarlığa açık olmadığının altını çizdi.

Ancak ABD’nin esneklik göstermeyeceği uyarısında bulundu. Driscoll, "Ayrıntıları pazarlık etmiyoruz" dedi.

Podil bölgesindeki tarihi bir konakta yapılan toplantı, ABD’nin 28 maddelik planının ortaya çıkmasından bir gün sonra düzenlendi.

Avrupa tarafına göre görüşmeler hızla rayından çıktı. ABD’nin Kiev’deki diplomatik temsilcisi Julie Davis, Ukrayna’nın savaşı sürdürmesine destek verebileceklerini fakat "bunun da bir sınırı olduğunu" söyledi.

Davis, Rusya’nın güçlü bir sanayi tabanına sahip olduğuna dair işaretler bulunduğunu ve savaşın devam etmesi halinde Ukrayna’nın zamanla bir anlaşmaya zorlanacağını belirtti.

ANLAŞMA OLMAZSA, ABD DESTEĞİ BİTECEK

ABD tarafı, Zelenski’nin anlaşmayı Perşembe gününe kadar imzalanması konusunda ısrarcı oldu.

Driscoll, "Barış için dar bir pencere var. Başkan Trump barışı şimdi istiyor" dedi. Ardından "duruma ne kadar kişi müdahale etmeye çalışırsa barış o kadar zor olur" ifadesini kullandı.

Zelenski ise Cuma günü durumu kamuoyuna duyurdu. Zelenski "Ukrayna çok zor bir seçimle karşı karşıya kalabilir, ülke tarihinin en zor anlarından birini yaşıyor" diye konuştu.

Trump, Oval Ofis’te New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile aynı gün yaptığı görüşme esnasında yaptığı açıklamada, "Zelenski’nin ABD planını kabul etmek zorunda kalacağını" söyledi.

Ukrayna'nın toprak kaybedebileceğini söylenen Trump, "Bir noktada bir şeyleri kabul etmesi gerekecek" dedi.

AVRUPA ALARMA GEÇTİ

G20 zirvesi için Johannesburg’da bulunan Avrupa liderleri gelişme üzerine gece yarısına kadar süren ikili görüşmeler yaptı ve Trump’ı talebini yavaşlatmaya ikna etmenin yollarını aradı.

Avrupalı liderler, barış planını Rusya'nın saldırılarını meşrulaştırdığını ve Rusya'nın Avrupa'ya saldırması için teşvik niteliğinde olduğunu öne sürüyor.

Plan, ABD’de bazı Cumhuriyetçilerden de tepki gördü. Senatör Mitch McConnell, "Putin bütün yıl Başkan Trump’ı aptal yerine koymaya çalıştı" dedi ve "Rus vahşetini ödüllendirmek Amerika’nın çıkarları için felaket olur" ifadesini kullandı.

Plana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de ilk yorum geldi. Putin, "Bu plan, barışçıl bir çözümün temelini oluşturabilir. Ancak ABD yönetimi planı detaylı şekilde bizimle ele almadı. Bunun da nedeni Ukrayna’nın ikna edilememesi." ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin hala Rusya’yı sahada yenme hedefi güttüğünü öne sürdü.