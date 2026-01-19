Londra'da oynanan ABD basketbol ligi NBA maçı esnasında Orlando Magic ve Memphis Grizzlies arasında oynanan maç öncesinde çalınan Amerikan milli marşı, bir taraftarın tezahuratıyla bölündü.

Ünlü şarkıcı Vanessa Williams tarafından okunan marş, taraftarın “Grönland'ı rahat bırakın” diye bağırmasıyla kesintiye uğradı.

Marşın sonuna yaklaşırken gelen bu çağrıya seyircilerden büyük takdir geldi. Tribünlerden alkış ve ıslıklar yükseldi.

Vanessa Williams, marşı söylemeyi bitirdiğinde kopan alkış, Grönland için atılan çığlığı gölgeleyemedi.

TRUMP'IN GRÖNLAND TAKINTISI

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl ikinci kez göreve başladığından beri, Grönland'ın Danimarka'dan ziyade ABD tarafından kontrol edilmesi konusunda ısrarcı davranıyor.

Cuma günü Trump bir adım daha ileri gitti. ABD'nin Grönland'ı satın alma planlarına karşı çıkan ülkelere yeni gümrük vergileri uygulamaya hazırlandığını söyledi.

Trump, “Grönland konusunda bizimle aynı görüşte olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim, çünkü ulusal güvenlik için Grönland'a ihtiyacımız var” dedi.

Son açıklamaları Danimarka ve diğer NATO müttefiklerinin endişesini çekti ve Fransa, Almanya, İsveç ve Norveç dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin güvenlik önlemleri için Grönland'a asker gönderilmesine neden oldu.