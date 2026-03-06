Ortadoğu'da gerilim en üst seviyedeyken, dezenformasyon dalgası bu kez yapay zeka teknolojisini arkasına alarak dolaşıma girdi. Sahadaki sıcak çatışmaların dijital dünyaya sıçramasıyla birlikte, sosyal medyada hızla yayılan ve İranlı yetkililerin kadın kıyafetiyle gizlendiğini iddia eden görsellerin, yapay zeka tarafından üretilen manipülasyon araçları olduğu saptandı.

ALGI OPERASYONU DEŞİFRE OLDU

Bölgedeki gerilim tırmanırken, ABD ve İsrail menşeli bazı sosyal medya hesapları üzerinden servis edilen görüntüler büyük tartışma yarattı. Söz konusu paylaşımlarda, İran rejimi yetkililerinin insansız hava araçlarından korunmak amacıyla şehir içinde kadın kıyafetleriyle kamufle olduğu öne sürüldü. Ancak yapılan detaylı dijital incelemeler, kısa sürede viral hale gelen bu fotoğrafların gerçekle hiçbir bağının olmadığını ve tamamen dijital ortamda kurgulandığını ortaya koydu.

UZMANLARDAN DEZENFORMASYON UYARISI

Haberin yayılmasının ardından teknik inceleme yapan uzmanlar, görüntülerin yapay zeka teknolojisi kullanılarak üretildiğini teyit etti. Uzman görüşlerine göre çatışma dönemlerinde bu tür içerikler, karşı tarafı aciz duruma düşürerek psikolojik üstünlük kurmak, yanlış bilgi üzerinden küresel bir kamuoyu algısı inşa etmek ve sahadaki gerçek gelişmeleri gölgeleyerek bilgi kirliliği yaratmak amacıyla profesyonelce kullanılıyor. Uzmanlar, bu içeriklerin sadece birer fotoğraf değil, stratejik birer propaganda aracı olduğunun altını çiziyor.

KULLANICILAR İÇİN KRİTİK UYARI: TEYİT ETMEDEN PAYLAŞMAYIN

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu dezenformasyon dalgasına karşı kullanıcıların son derece temkinli olması gerektiği vurgulanıyor. Bilgi kirliliğinin her zamankinden daha yoğun olduğu bu kritik süreçte, paylaşılan her görselin ve bilginin resmi kaynaklardan veya bağımsız teyit mekanizmalarından doğrulanması büyük bir önem taşıyor