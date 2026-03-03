İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in merkez şehirlerine yeni bir saldırı dalgası başlattı. Füzeler ve İHA'lar sebebiyle İran'da sirenler çalmaya başladı.

Tel-Aviv'de çok sayıda patlama sesleri duyuldu. İsrail hava savunmasının iki füzeyi etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Petah Tikva'da ise füze kalıntıları binada hasara yol açtı. Doğrudan isabet alan bir binada ise ağır hasar gözlemlendi.

Aynı anda Hizbullah da İsrail'e roketler ve İHA'larla saldırıyor. İsrail'in kuzeyindeki binalar saldırılar sebebiyle tahrip oldu. En az 4 kişi yaralandı.

ABD/İsrail koalisyonunun hava saldırıları da aralıksız sürüyor. İran'ın batısındaki Kermanşah'ta patlama sesleri duyuldu.

Saldırı dalgası Körfez ülkelerine de yayıldı. Bahreyn'deki Al-Juffair hava üssünde patlamalar görüldü. Ümman ve Kuveyt'de de patlama sesleri duyuldu.

UAEK ise İran'ın yeraltında kurulan Natanz Nükleer Yakıy Zenginleştirme Tesisi'nin giriş binalarının hasar gördüğünü bildirdi.

İsrail de Tahran'daki İran Cumhurbaşkanlığı ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ni hedef alan saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Tahran Hastanesi de saldırılardan ağır hasar gördü. İran Kızılayı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldiğini aktardı.

TAHRAN'DA ÇOK SAYIDA PATLAMA

İran'ın başkenti Tahran çok sayıda patlamayla sarsıldı. İran hava savunması İran genelinde görev yapsa da yeterli olamadı.

Patlamalar sonucu Tahran'da hayat durdu. Son görüntülere göre patlamalar sebebiyle Tahran Hastanesi ağır hasar aldı.

G. KIBRIS'DAKİ İNGİLİZ ÜSSÜNE SİLAH YIĞILIYOR

Fransa, bölgedeki İngiliz üslerini İran saldırılarından korumak amacıyla Güney Kıbrıs'a füze ve insansız hava aracı savunma sistemleri göndermeye hazırlanıyor.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İran'ın son saldırıları hakkında yaptığı açıklamada "Fransa, ortaklarının talebi üzerine onları savunmaya hazırdır" diye konuştu.

Barrot, Fransız Rafale jetlerinin “üslerimiz üzerinde hava sahası güvenlik operasyonları” gerçekleştirdiğini söyledi.

İRAN'DA NÜKLEER TESİSLER VURULDU

İran'ın Mehr haber ajansı, İran'ın İsfahan ve Şiraz şehirlerinde patlamalar duyulduğu aktarıldı. Bu bölgelerde İran'ın nükleer tesisleri bulunuyor.

İran'ın Natanz'daki nükleer teisi dün hedef alınmıştı. Tahran'ın atom enerjisi başkanı Muhammed İslami'ye göre, ABD ve İsrail hafta sonu İran'ın Natanz nükleer tesisine iki yeni saldırı düzenledi.

Pazar ve Pazartesi günü çekilen uydu görüntüleri, Natanz nükleer kompleksine düzenlenen saldırının ardından ortaya çıkan durumu gösterdi.

UMMAN TİCARİ LİMANI VURULDU

Umman'ın haber ajansı, ülkenin Duqm ticari limanındaki bir yakıt tankının drone saldırısı ile vurulduğunu bildirdi.

Saldırıda can kaybı yaşanmadı ve maddi hasar sınırlı kaldı. Bu, çatışmanın başlamasından bu yana Umman'ın merkezindeki Al Wusta Valiliği'nde bulunan tesise yönelik en son saldırıdır.

İRAN'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İran'ın Gerash kentinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin saldırılarla alakalı mı yoksa doğal olarak mı yaşandığı bilinmiyor.

'İRAN'DA YENİ LİDER SEÇMEK UZUN SÜRMEYECEK'

İran'ın resmi ISNA haber ajansına göre, yeni bir Dini Lider seçecek olan İran Uzmanlar Meclisi'nin bir üyesi, sürecin “uzun sürmeyeceğini” söyledi.

Ali Mualemi, Uzmanlar Meclisi üyelerinin yeni lideri seçerken, bireyler veya siyasi ve parti gruplarına yönelik “kişisel tercihlerin bir faktör olmayacağına” ve kendi yargılarına ve dini ilkelere göre oy kullanacaklarına yemin ettiklerini söyledi.

Mualemi, “Uzmanlar Meclisi, geçmişte olduğu gibi, şehit düşen Devrim Lideri (Ali Hamaney) gibi bir kişiliği seçecek” dedi.

TRUMP: 'ABD BÜYÜK BİR ZAFER KAZANMAYA HAZIR!!!'

ABD Başkanı Donald Trump, süregelen ABD/İsrail - İran savaşı hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklama, şu şekilde:



"Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stokları, orta ve üst seviyede. Stoklarımız hiç bu kadar yüksek ve iyi olmamıştı - Bugün bana söylendiği gibi, bu silahların neredeyse sınırsız bir kaynağı var.

"Savaşlar, sadece bu kaynakları kullanarak (diğer ülkelerin en iyi silahlarından daha iyi olan bu kaynaklarla!) 'sonsuza kadar' ve çok başarılı bir şekilde yürütülebilir."

"En üst seviyede, iyi bir kaynağımız var, ancak istediğimiz noktada değiliz. Ekstra yüksek kaliteli silahlar, uzak ülkelerde bizim için depolanmakta. Uykucu Joe Biden, tüm zamanını ve ülkemizin parasını, Ukrayna'nın P.T. Barnum'una (Zelenski'ye!) her şeyi VEREREK harcadı - Yüz milyarlarca dolar değerinde - Ve süper yüksek kaliteli silahların çoğunu (ÜCRETSİZ!) verirken, bunları yenileme zahmetine girmedi."

"Neyse ki, ilk dönemimde orduyu yeniden inşa ettim ve bunu sürdürüyorum. Amerika Birleşik Devletleri stokları yenilenmiş durumda ve BÜYÜK bir ZAFER kazanmaya hazır!!!"

ÇİN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASI İÇİN İRAN'A BASKI YAPIYOR

Bloomberg'e göre Çin yönetimi Hürmüz Boğazı'ndan geçen enerji sevkiyatlarının aksamaması için İranlı yetkililerin Hürmüz Boğazı'nı açmasını istedi.

Dünyanın en büyük enerji ithalatçısı konumundaki Çin petrol, gaz ihtiyacı için Basra Körfezi bölgesine yüksek oranda bağımlı. Hürmüz Boğazı'nın kapanması İran'ın müttefiki Çin içinde büyük bir zarar.

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği ABD, İsrail bombardıman harekatı, İran füze saldırıları sonrası fiilen durma noktasına geldi.

ABD'NİN KUVEYT, IRAK, S. ARABİSTAN'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİ KAPANDI

ABD'nin Kuveyt'deki büyükelçiliği bir sonraki emre kadara kapalı kalacağını duyurdu. İran saldırıları sebebiyle faaliyetlerine devam etmenin fazla tehlikeli olduğunu vurguladı.

Acil randevular dahil olmak üzere tüm randevuların iptal edildiğini duyuran büyüelçilik, yeniden açıldığında duyuru yapacağını da açıklamaya ekledi.

Irak ve Suudi Arabistan'daki büyükelçiliklerin de kapandığı açıklandı. ABD, acil durum personeli dışındaki personel ve ailelerine Bahreyn, Ürdün ve Irak'tan ayrılmalarını emretti.

İSRAİL, LÜBNAN'I VURMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.​​​​​​​

İRAN VE ABD/İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

Bu esnada ABD/İsrail koalisyon güçleri İran'ın başkenti Tahran'ı bombalamaya devam etti. ABD/İsrail uçakları birden fazla bölgeyi ard arda bombaladı.

İran'ın saldırıları ise gece boyunca devam etti. Körfez ülkelerini hedef alan İran Riyad, Bahreyn ve Erbil'deki ABD üsleri ve büyükelçiliklerini hedef aldı.

Erbil'deki büyük elçilik doğrudan vurularak hasar gördü. Riyad'da da büyükelçilik İHA'lar tarafından vuruldu.

Bahreyn ve BAE'de ise Amazon şirketinin serverlarına İHA saldırı yapıldı. Amazon bulut sistemleri kısa süreli çöktü.

ABD, toplamda 6 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İran ise toplamda 650 ABD askerinin ilk iki günde yaşamını yitirdiğini öne sürdü.