

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çin merkezli BYD, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat tarifelerine dayanan gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı. BYD’nin ABD’deki birimleri, 26 Ocak’ta ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’ne sundukları dilekçede, söz konusu tarifelerin geçersiz olduğunu savundu.

TARİFELERİN DAYANAĞI MAHKEMEYE TAŞINDI

BYD’nin Amerikan birimleri, gümrük vergilerinin dayanağını oluşturan başkanlık kararnamelerinin geçersiz olduğunu ileri sürerek, bu kapsamda tahsil edilen vergilerin iadesini talep etti. Şirket, yargısal bir karar olmaksızın geri ödeme alınacağından emin olunamadığı için dava yoluna gidildiğini belirtti.

YÜKSEK MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

ABD’de halen Yüksek Mahkeme’nin, Trump’ın vergilere ilişkin imzasının yasallığına dair vereceği karar bekleniyor. Sürecin sonucu, açılan davaların seyrini doğrudan etkileyebilecek nitelik taşıyor.

BİNLERCE ŞİRKET GERİ ÖDEME TALEBİNDE

Aralarında Costco Wholesale ve Goodyear’ın da bulunduğu binden fazla büyük şirket, ABD’nin bugüne kadar tahsil ettiği milyarlarca dolarlık gümrük vergilerinden paylarına düşen kısmın iadesi için dava açtı. Trump, Kasım ayında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, geri ödeme yapılmasının “ulusal güvenlik felaketi” olacağını ifade etmişti.

BYD’NİN ABD OPERASYONLARI

ABD’de elektrikli otobüs ve kamyon tasarlayıp üreten BYD, dava dilekçesinde Amerikan operasyonlarını sürdürebilmek için ithal ettiği malzemeler nedeniyle ciddi miktarda gümrük vergisi ödediğini ve ödemeye devam ettiğini kaydetti. Şirket, küresel ölçekte elektrikli araç lideri olmasına rağmen, yüksek gümrük vergileri ve karmaşık düzenleyici ortam nedeniyle ABD’de binek otomobil satışı yapmıyor.