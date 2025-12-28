ABD ve İngiltere basınında yer alan haberlere göre olay, 22 Aralık 2025’te Miami Uluslararası Havalimanı’nda “yurt dışına çıkış” kontrolü sırasında başladı.

U.S. Customs and Border Protection görevlilerinin iki sert valizden “yoğun marihuana kokusu” aldığı, valizlerde vakumlu paketler halinde 59,74 kilogram (131,7 lb) olduğu belirtilen maddenin ele geçirildiği; valizlerde ayrıca Apple AirTag takip cihazları bulunduğu aktarıldı.

Mülazimoğlu’nun, Virgin Atlantic’in Heathrow (Londra) uçuşuna binmek üzereyken durdurulduğu kaydedildi.

Yerel kaynaklar, şüphelinin Miami-Dade Sheriff’s Office tarafından “cannabis trafficking” (esrar kaçakçılığı) kapsamında birinci derece ağır suç (felony) isnadıyla işlem gördüğünü; 23 Aralık’taki ilk mahkeme işlemlerinde kefaletin 10 bin dolar olarak belirlendiğini ve dosyada bir sonraki duruşma tarihinin 20 Şubat 2026 olarak göründüğünü yazdı.