Rusya, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran ile çeşitli konularda iletişim kurmasına yardımcı olmayı kabul etti. Bloomberg'in Salı günü yayımladığı habere göre, Moskova bu süreçte İran’ın nükleer programı ve ABD karşıtı vekil gruplara verdiği destek gibi konular üzerinde çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Haberde Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’un, "Rusya, ABD ve İran’ın tüm sorunlarını müzakereler yoluyla çözmesi gerektiğine inanıyor. Moskova, bu hedefe ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır" sözlerine yer verildi.

Trump, geçen ay İran’a karşı "maksimum baskı" politikasını yeniden yürürlüğe koydu. Bu politika, Tahran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi ve böylece nükleer silah elde etmesini engellemeyi amaçlıyor.

Buna karşılık İran, nükleer silah geliştirme niyetinde olmadığını savunuyor. Washington’un İran üzerindeki baskıyı artırma çabaları sürerken Rusya, bölgedeki diplomatik dengede daha aktif bir rol üstlenmeye çalışıyor.

Moskova, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana İran ile ilişkilerini derinleştirdi. Ocak ayında iki ülke, uzun vadeli stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Bu anlaşma, askeri ve ekonomik alanlarda daha yakın bir ortaklığı içeriyor. Rusya’nın İran ile giderek artan yakınlığı, Batı’nın Tahran’a uyguladığı yaptırımlar karşısında Moskova’nın alternatif ticaret ve savunma yolları arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor.