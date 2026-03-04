Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nükleer kapasiteyi 34 yıl sonra ilk kez artırma ve caydırıcılığı "Avrupalılaştırma" hamlesi, kıtada yeni bir savunma dönemi başlattı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Macron’un sunduğu "ileri caydırıcılık" teklifine yeşil ışık yakarak, Polonya'nın nükleer güvenlik alanında pasif kalmayacağını ve gelecekte daha bağımsız hareket edebilmek için hazırlıklara başlandığını duyurdu.

NÜKLEER CEPHANELİK BÜYÜYOR

Macron, 2 Mart 2026’da Bretonya'daki nükleer denizaltı üssünde yaptığı konuşmada, nükleer savaş başlığı sayısını artıracaklarını ilan etti. Rusya’nın Ukrayna savaşı, Çin’in artan gücü ve ABD’nin savunma taahhütlerindeki belirsizlikleri gerekçe gösteren Macron, "Özgür olmak için korku salmak gerekir" diyerek Avrupa Birliği'nin tek nükleer gücü olan Fransa’nın sorumluluk aldığını vurguladı. Fransa’nın yaklaşık 290 olan nükleer başlık sayısının, yeni tehdit algısına göre güncellenmesi hedefleniyor.

POLONYA VE 8 ÜLKE İLE "NÜKLEER KALKAN" İŞ BİRLİĞİ

Fransa'nın yeni stratejisi, nükleer caydırıcılığın Avrupa geneline yayılmasını ve müttefiklerin bu sürece konvansiyonel olarak katılımını öngörüyor. Macron’un teklifi kapsamında Polonya'nın yanı sıra Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Belçika, Yunanistan, İsveç ve Danimarka ile görüşmeler yürütülüyor.

Bu iş birliği modelleri şunları içeriyor:

Fransız nükleer kapasiteli Rafale savaş uçaklarının müttefik ülkelerde geçici konuşlandırılması.

Ortak nükleer caydırıcılık tatbikatlarının düzenlenmesi.

Stratejik nükleer tesislerin ortak ziyareti ve bilgi paylaşımı.

"DÜŞMANLARIMIZ SALDIRMAYA CESARET EDEMEYECEK"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, nükleer güvenlik konusunda ülkesinin artık aktif bir oyuncu olacağını belirtti. Tusk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Düşmanlarımızın bize saldırmaya asla cesaret edememesi için dostlarımızla birlikte silahlanıyoruz" ifadelerini kullanarak, Polonya'nın müttefikleriyle birlikte nükleer caydırıcılık programına dahil olduğunu teyit etti.

Tusk, Mart 2026’da Paris’te düzenlenecek Nükleer Enerji Zirvesi’nde Macron ve diğer Avrupalı ortaklarla bu konuyu daha derinlemesine görüşeceklerini belirtti. Polonya, bu adımlarla hem kendi savunma kapasitesini güçlendirmeyi hem de Avrupa’nın stratejik derinliğini artırmayı hedefliyor.