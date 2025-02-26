Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve Rusya'nın Ukrayna barış görüşmelerini müzakere etmek üzere 27 Şubat'ta İstanbul'da buluşacaklarını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da, Rusya ve ABD heyetlerinin Perşembe günü İstanbul'da bir araya gelerek diplomatik temsilciliklerini nasıl yeniden kuracaklarını görüşeceklerini söyledi.

Bir önceki elçi Anatoly Antonov'un geçtiğimiz Ekim ayında görevinden ayrılmasından bu yana Moskova'nın Washington'da büyükelçisi bulunmuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, üst düzey ekiplerin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin bir parçası olarak ülkelerin Washington ve Moskova'daki diplomatik misyonlarını yeniden kurmak için çalışacağını söyledi.

AÇIKLAMALARLA SİNYALİ VERİLMİŞTİ

Geçen hafta Çarşamba günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Ankara ziyareti esnasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin daha önce de ateşkes görüşmelerine ev sahipliğini yaptığını ve bir arabulucu olarak görev yapmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise, Ankara'da Fidan'la görüştükten sonra Türkiye'nin barış için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtmişti.

Bu açıklamalardan sonra bir NATO ülkesi olması sebebiyle arabulucu olarak Türkiye'nin bulunmasına çekimserlikle yaklaşan Rusya'nın, Türkiye'de ABD ile görüşmesi kaçınılmaz bir hale geldi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasını savunan ve Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekleyen Türkiye'nin, Rusya ve ABD'nin bulunduğu Ukrayna - Rusya barış görüşmelerine ev sahipliği yapacak olması, Rusya'nın tutumunu yumuşatması olarak yorumlanabilir.