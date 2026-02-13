Bloomberg'in ulaştığı bir Rus iç yazışmasına göre Kremlin, Trump yönetimi ile geniş kapsamlı bir ekonomik ortaklık kapsamında Rusya'nın tekrar doları benimsemesini öngören önerilerde bulundu.

Rus hükümeti içinde dolaşıma giren rapor yedi temel noktadan oluşuyor ve Ukrayna savaşını bitirecek bir anlaşma sonrası ekonomik çıkarların birleşmesi hedefleniyor.

Rusya - Ukrayna barış görüşmeleri sonrası ortaya çıkan paket, Rus müzakereci Kirill Dmitriev'e atfen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından 'Dmitriev Paketi' olarak adlandırıldı.

Buna göre ABD ve Rusya, petrol ve doğalgaz ticaretinde dolar kullanmayı masaya aldı. İki ülke fosil yakıtları yeşil alternatiflere karşı savunacak.

Doğal gaz sahalarında ortak yatırımlar ve açık deniz petrolü projeleri de paket içinde planlanıyor. Aynı zamanda kritik ham maddeler konusunda iş birliği yapmayı değerlendiriyor.

Dmitriev Paketi, kıdemli Rus yetkililer arasında dolaşıma girdi. Amerikan şirketleri için büyük kazançlar vadediliyor.

Ortaya çıkarılan belgeye göre Ukrayna barış anlaşmasının temeli, ekonomik mutabakatlar olacak.

Teklifin merkezinde Rusya’nın dolar yerleşim sistemine dönüşü yer alıyor. Yıllarca Ruble'yi dolara karşı savunan Rusya'ın ekonomik olarak çark etmesi, küresel finans dünyası sarsabilir.

ABD de Ukrayna ve Rusya arasındaki barış anlaşması kapsamında Rusya karşı olan yaptırımları kademeli kaldırmayı teklif etti.

Dolarla işlem yapmak için bu ilk adım gerekiyor, nitekim Kremlin muhtırası bunun çok daha ötesine geçmeyi amaçlıyor.

SAVAŞ ÖNCESİNDE BAŞKA SENARYO VARDI

Putin 2022 işgali öncesinde dolar bağımlılığını azaltmaya çalışıyordu. ABD finansal hegemonyasına meydan okumayı amaçlıyordu. Rusya şimdiye kadar dolara alternatif aramıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'le işbirliğini derinleştirmek için de dolar kullanmamayı seçiyordu.

Ukrayna savaşı sırasındaki yaptırımlar da bu çabaların hızlanmasına sebep oldu. Moskova o zamandan beri Çin gibi ülkelerle alternatif sistemler geliştirdi.

Batılı yetkililer Putin'in, Pekin çıkarlarına aykırı bir anlaşma yapmasını pek olası görmüyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Rusya bu maddeleri ABD tarafına sundu mu henüz bilinmiyor.

WASHİNGTON ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABULLENMEK

Rusya için dolar sistemine dönmek Washington’ın finansal üstünlüğünü yeniden kabul etmek anlamına gelecek. Bu durum Trump yönetimi için büyük bir zafer olabilir.

Moskova-Pekin arasındaki ilişkileri de aynı anda yıpratabilecek olan bu teklif kabul edilirse Çin ve ABD arasındaki kur mücadelesinde Rusya'nın saf değiştirmesi anlamına gelecek.

Amerikan şirketlerine geçmiş kayıplar için tazminat ödenmesi fikri de dikkat çekiyor. Avrupa tarafından tercih edilen düşük karbon emisyonlu teknolojiler de tamamen bir kenara atılıyor.

Bu madde, rüzgar türbinlerine karşı çıkan Başkan Trump için cazip bir teklif. Tekliflerin bir kısmı ABD-Avrupalı müttefiklerin arasını açmak için tasarlanmış gibi duruyor.

Bazı teklifler gerçekleşmeyecek büyük rakamlı vaatlerden oluşuyor. Kremlin Çin'den uzaklaşmakta zorlanabilir. Pekin Rus savaş makinesi için kritik bir tedarikçidir.

Muhtıra dolar sistemine dönüşün döviz piyasasını büyüteceğini savunuyor. Ödemeler dengesindeki dalgalanmaların azalacağı iddia ediliyor. Doların rezerv para birimi konumu güçlenebilir.

Enerji maliyetlerini eşitleyerek küresel ticaret dengesizliklerini azaltabilir. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu ikili ekonomik görüşmeleri doğruladı.

Görüşmeler barış müzakerelerine paralel yürüyor. Zelenskiy bu teklife müzakereci Kirill Dmitriev’e atfen şu ismi verdi: “Dmitriev Paketi.”