Türkiye ve ABD arasındaki dil köprüsü olan, onlarca ikili görüşmenin en kritik anlarına şahit olan Beyaz Saray çevirmeni Olcay Kartarı Rached, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi kardeşi Prof. Dr. Asker Kartarı duyurdu. Rached iki ülkenin devlet başkanları arasındaki en önemli konuşmalarda hazır bulundu.

Liderlerin sözleri, onun sayesinde ulaştı. Görevi, onu ayrıca son derece önemli bir sırdaş yaptı. Öyle ki Kartarı Rached, diplomatik çevrelerde "Sır Kadın" lakabıyla tanınıyordu.

Yarım asır boyunca çevirmen olarak hizmet veren Kartarı Rached, iki ülkenin de devlet sırlarını bilen ancak su sızdırmayan kişiliğiyle biliniyordu. Vefat haberi Ankara ve Washington’daki resmi çevrelerde derin üzüntüyle karşılandı.

TEK BAŞINA BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜ OLDU

Başarı hikayesi 1950 yılında Kars’ta başladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun oldu. Türk Dili ve Edebiyatı uzmanlığını Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı.

Kartarı'nın "Sır Kadın" lakabını alması ise yıllar sonra mümkün oldu. Meslek hayatına Türkiye’de öğretmenlik yaparak adım attı.

Amerika macerası ise "ABD’nin Sesi" (Voice of America) radyosuna girmesiyle başladı. Burada sergilediği dil yeteneği onu Washington’un vazgeçilmez ismi yaptı.

Kısa sürede diplomatik protokolün en üst basamaklarına tırmanan Kartarı, iki ülke arasındaki ilişkileri tanımlayan stratejik görevler üstlendi.

George W. Bush döneminden, bugüne kadar tüm liderlerin zirvelerinde görev yaptı. Beyaz Saray dışında Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası toplantılarında bulundu. Ulusal Mahkeme Tercümanları Listesi'ne girerek hukuki bir otorite haline geldi.

Dr. Şems Rached ile evli olan uzman çevirmen iki kültürü birleştiren bir isim haline geldi. Sadece bir tercüman değil aynı zamanda etkili bir kültür elçisi olarak görev yaptı. Devlet zirvelerindeki eşsiz başarısıyla mesleğinde silinmez bir iz bıraktı.