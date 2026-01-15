Trump yönetimi, 500 milyon dolar değerindeki ilk Venezuela petrol satışını tamamladı. Yönetimden bir yetkili, yaptığı açıklamada söz konusu satışın gerçekleştiğini doğruladı.

Yetkili, önümüzdeki günlerde ve haftalarda ilave petrol satışlarının da yapılmasının beklendiğini söyledi.

Anlaşmayı ilk olarak Semafor duyururken, satıştan elde edilen gelirin ABD hükümeti tarafından kontrol edilen banka hesaplarında -Katar’daki bir hesap da dahil olmak üzere- tutulduğu bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, konuya ilişkin açıklamasında, “Başkan Trump, narko-terörist Nicolás Maduro’nun tutuklanmasının hemen ardından, Amerikan ve Venezuela halkının yararına olacak tarihi bir enerji anlaşmasına aracılık etti” dedi.

Rogers, “Başkan Trump’ın ekibi, Venezuela’nın petrol altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için benzeri görülmemiş yatırımlar yapmaya hazır ve istekli petrol şirketleriyle olumlu ve devam eden görüşmeler yürütüyor. Başkan Trump, Batı Yarımküre’yi narko-teröristler, uyuşturucu kaçakçıları ve yabancı hasımlar tarafından istismar edilmekten koruyor” ifadelerini kullandı.

YAPILAN İLK ANLAŞMA

Bu petrol anlaşması, ABD’nin Venezuela’nın Devlet Başkanı Maduro’ya el koyarak ABD'ye getirmesinin ardından gerçekleştirilen ilk anlaşma.

Trump, Maduro’nun yakalanmasının ardından ABD’li petrol şirketlerinin Venezuela’nın zengin petrol rezervlerinin çıkarılmasında rol alacağını kısa sürede dile getirmişti. Trump, geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’da çok sayıda Amerikan petrol şirketinin üst düzey yöneticisini ağırlamıştı.