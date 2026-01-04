ABD özel kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores kaçırıldı. Trump, yaptığı açıklamada operasyon sırasında hiçbir Amerikan askeri kaybı yaşanmadığını belirtirken, milyonlarca milisi ve ordusu olan Venezuela’da hiç direniş olmadığı kaydetti.

‘HAZIRLIKLIYDILAR’

Söz konusu operasyonun 4 gün önce yapılacağını ancak hava şartlarının el vermediğini söyleyen Donald Trump, “Venezuela’nın askeri kapasitesi çaresiz bırakıldı. Askerlerimiz karanlıkta büyük başarı elde etti. Karakas tamamen karanlık ve ölümcüldü. Hazırlıklıydılar. Geleceğimizi biliyorlardı ancak tamamen kapasiteleri sıfıra indirildi” dedi.

‘EV KALE GİBİYDİ’

Maduro’nun operasyon başladıktan kısa süre sonra evinden alındığını belirten ABD Başkanı Donald Trump, “Evden çok bir kale gibiydi. Çelik kapıları olan güvenli bir yer vardı, her yerde dayanıklı çelikler vardı. Ama bu barınağa giremedi. Onları kıskıvrak yakaladık.” ifadesini kullandı.

‘VENEZUELA’DA BİZ OLACAĞIZ’

Venezuela’yı bundan sonra neyin beklediğine ilişkin ise Trump,”Güvenli, adil yönetime kadar Venezuela’yı biz yöneteceğiz. Adalet ve barış istiyoruz Venezuela için oradayız ve orada kalacağız. Uygun bir geçiş ortamı sağlanana kadar bizimle olacaklar. Venezuela’daki petrol ticareti sıkıntıdaydı. En büyük petrol şirketlerimiz oraya gelecek ve kötü alt yapıyı düzenleyeceğiz.

Kritik saatler

02:00 Başkent Karakas’ta çok sayıda patlama sesi ve hava saldırısı rapor edildi.

02:30 Karakas ve çevresinde havadan saldırı uçakları ve düşük uçuş yapan ABD helikopterleri görüldü.

03:00 Saldırılar askeri üsler, iletişim merkezleri ve stratejik altyapı üzerine yoğunlaştı. Şehirde elektrik kesintileri ve iletişim aksamaları görülmeye başladı.

04:00 Venezuelalı yetkililer, operasyonu “askeri saldırı” ve “egemenliğe müdahale” olarak nitelendirdi. Başkanlık ve hükümet çevreleri acil durum ve ulusal seferberlik çağrısı yaptı.

05:30 ABD Başkanı Donald Trump, saldırının ABD tarafından başlatıldığını, Venezuelalı lider Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’in yakalanıp ülkeden çıkarıldığını duyurdu.

TRUMP OPERASYONU ANLATTI: CANLI YAYINDA TV DİZİSİ GİBİ İZLEDİM

- Gerçek askerlerden bunun dünyada başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir harekat olduğunu duydum.

- Kelimenin tam anlamıyla bir televizyon dizisi izler gibi canlı izledim. Bu inanılmaz bir şeydi.

- Maduro kale gibi korunaklı bir yerdeydi. Pazarlık yapmaya çalıştı. Venezuela’nın petrol sektörüne bundan sonra güçlü şekilde müdahil olacağız.

- Maduro ile bir hafta önce konuştum ve ona ‘Teslim olman gerekiyor, pes etmelisin’ dedim.

- Daha cerrahi, daha güçlü bir şey yapmak zorundaydık. Maduro eşiyle birlikte gemiye bindirildi, New York’a götürülecekler. Venezuela halkı ABD’yi seviyor.

Yataktan sürükleyerek çıkardılar

Yetkililerin verdiği bilgiye göre Maduro, Özel Kuvvetler Operasyonel Müfrezesi–Delta (1. SFOD-D) tarafından ele geçirildi. Saha raporlarına göre, güvenlik çemberinin çökertilmesinin ardından Delta timleri başkanlık sarayına sızdı. 30 dakika süren sızma operasyon sırasında Maduro ve eşi Cilia Flores yatağında uyuyordu. Komandolar Maduro ve eşini sürükleyerek götürdü. ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores’in New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanacağını duyurdu.

Bu gemiden kalkıp bomba yağdırdılar

ABD donanmasına ait USS Gerald Ford uçak gemisi ve saldırı grubu Karayipler’de yaklaşık 15 bin asker, güdümlü füze destroyerleri ve amfibi çıkarma gemileri ile operasyona katıldı. Görüntülerde donanmaya ait Bell AH-1Z Viper helikopterlerinin liman ve stratejik askeri noktaları atış altına alındığı görüldü.

Öte yandan saat 04:00 sularında çekilen görüntülerde CH-47 Chinook tipi nakliye helikopterlerin şehir üstünde gezdiği kaydedildi. Bu helikopterlerin özel kuvvetlere ait personel için kullanıldığı biliniyor.

Askeri üssü vurdular

Porto Riko açıklarında bulunan ABD donanmasından havalanan helikopterler ilk olarak, Venezuela ordusunun en büyük askeri merkezi olan Fort Tiuna’yı vurdu. Ardından AH-1Z Viper tipi taarruz helikopterleri La Carlota Hava Üssü, 23 de Enero bölgesi ve Miraflores sarayı çevresi ve La Guaira limanı ve Higuerote havaalanı çevresini vurdu.

Halk direnmiyor

Modrio Rubio SÖZCÜ’ye direniş için herhangi bir belirtinin olmadığını söyledi. Rubio’nun şunları bildirdi:

“İnsanlar saldırganlığın ortasında ‘normal’ hayatlarına devam ediyorlar. La Guaira yakınlarındaki deniz piyadelerinden daha tehlikeli olan şey, insanların kayıtsızlığı oldu. Çünkü saldırıdan önce alarma geçmedikleri gibi, saldırı sırasında da alarma geçmediler. İnsanlar sadece ‘işlerin yoluna girmesi’, enflasyonun sona ermesini istiyorlar. İnsanları sokaklara çıkmaya çağırıyorlar ve bence olmaz. Birçok kişi Maduro’nun bıyığının Saddam’ınkine benzediğini söyledi; bana göre daha çok Beşar Esad’ınkine benziyordu. ABD kuvvetleri girdi ve en ufak bir direniş bile olmadı.”