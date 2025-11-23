ABD'nin askeri kuvvetleri sınır komşusu Meksika'nın sınırlarını adeta kevgire çevirdi. Meksika sınırları içindeki bir plaja giren Amerikan askerleri plaja tabelalar asmaya başladı. Tabelalarda İspanyolca ve İngilizce ifadeler yer alırken, "Savunma Bakanlığı'na ait bu arazi komutanın yetkisiyle yasaklı bölge olarak belirlenmiştir" uyarısı yer aldı.

"YANLIŞLIKLA İŞGAL ETTİK"

Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada donanma askerlerinin sahildeki 6 tabelayı da kaldırdığı bildirildi. Olay sosyal medyada gündem olurken, Pentagon'un açıklaması şaşırttı. Yapılan açıklamada, ''Burayı yanlışlıkla kapattık' ifadeleri yer aldı. Trump geçtiğimiz aylarda seçimi kazandığında Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" şeklinde değiştirilmesi emrini vermişti.