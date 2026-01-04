Beyaz Saray’ın “Rapid Response 47” hesabı, ABD’nin Nicolás Maduro’yu gözaltına aldığı operasyonun ardından “Suspect walked” notuyla paylaştığı video üzerinden Venezuela krizine yeni bir mesaj verdi. ABD basınında yer alan bilgilere göre Washington, 3-4 Ocak 2026 gecesi düzenlenen askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD güçlerince gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonun ardından Beyaz Saray’ın “Rapid Response 47” hesabı, Maduro’nun polis eşliğinde bir koridorda yürüdüğü anların yer aldığı belirtilen görüntüleri paylaşarak videonun üzerine İngilizce “Suspect walked” (Şüpheli yürüdü) ifadesini ekledi. MADURO İLK KEZ KONUŞTU Sosyal medyada yayılan videoda Maduro’nun siyah kapüşonlu bir sweatshirtle yürüdüğü, zeminde “DEA NYD” yazılı bir halının görüldüğü ve kısa bir bölümde çevresindekilere dönerek “İyi geceler, yeni yılınız kutlu olsun” dediği anların yer aldığı aktarıldı. Gelişmelerin ardından Venezuela Yüksek Mahkemesi’nin, Maduro’nun “zorla yokluğu” gerekçesiyle Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in geçici olarak görevi devralmasına hükmettiği bildirildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.