Avustralya'da doğup büyüyen daha sonra ailesiyle Türkiye'ye yerleşen Didem Erol, 'Avrupa Yakası'ndan 'Emret Komutanım'a birçok projede rol aldı.
Kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyuran Erol, sürpriz bir kararla ABD'ye yerleşti.
Oyunculuk kariyerine ABD'de devam eden Erol, adını da Serah Henesey olarak değiştirdi ve kendine yeni bir hayat kurdu.
30 Aralık 2020'de müzik prodüktörü ve inşaat sektöründe çalışan Nathan Cowles ile evlendi. 2023 yılında ilk çocuğu Ava Rose'u dünyaya getirdi. 49 yaşına geldiğinde ise ikinci kez anne oldu.
Ünlü isim, müjdeli haberi sosyal medya üzerinden eşi ve çocuklarıyla birlikte çekilmiş bir aile fotoğrafı paylaşarak duyurdu.