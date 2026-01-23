ABD genelinde yaklaşık 160 milyon kişi, Cuma gününden itibaren etkisini gösterecek ve ülkenin 40 eyaletini etkisi altına alacak aşırı şiddetli bir kar fırtınasına hazırlanıyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan uyarılarda, kutuplardan gelen soğuk dalgasının beraberinde getireceği sıfırın altındaki sıcaklıkların dondurucu rüzgarlarla birleşeceği belirtildi.

Yetkililer ise fırtınanın ölümcül olabileceğini vurguladı ve "kutup rüzgarlarının getireceği sıfırın altındaki sıcaklıklar ve dondurucu rüzgarlar hiportermi riskini arttırıyor. Açık kalan derinin soğuk ısırmasını maruz kalması olası" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, havaya da sitem etti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Trump, "40 eyaleti vuracak rekor soğuk dalgası geliyor. Böyle bir şeyi nadiren gördüm. İklim aktivistleri açıklasın, KÜRESEL ISINMAYA NE OLDU?" diye yazdı.

-46 DERECEYE KADAR İNECEK

Kuzey Ovaları'nda hissedilen sıcaklıkların -46 dereceye kadar düşmesi beklenirken fırtınanın yavaşça doğuya ilerleyerek Memphis ve Washington ile New York gibi büyük şehirleri yoğun kar yağışı altında bırakacağı öngörülüyor.

Bölgede birçok düşük sıcaklık rekorunun kırılmasına kesin gözüyle bakılırken fırtınanın High Plains üzerinden doğuya doğru "son derece tehlikeli" koşullar bırakarak ilerleyeceği vurgulanıyor.

Fırtınanın ulaşım ağları üzerindeki etkileri şimdiden hissedilmeye başlanırken hava yolu şirketleri uçuşlarını iptal ediyor.

Arkansas ve Teksas ile Georgia gibi eyaletlerin valileri olağanüstü hal ilan ederek Ulusal Muhafız birliklerini müdahale çabaları için görevlendirdi.

RAFLAR BOŞALTILDI

Meteoroloji uzmanlar, hafta sonu yola çıkacak sürücüleri uyardı. Uzmanlar, "Fırtınanın en şiddetli olduğu anlarda seyahat etmek neredeyse imkansız bir hale gelecek. Sürücülerin hafta sonu boyunca trafiğe çıkmaktan kaçınmaları gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Bu esnada ABD'de kar fırtınasına karşı hazırlıklar hız kazandı. Bu uyarıyla evde kalmak için hazırlanan ABD'liler market raflarını neredeyse tamamen boşalttı.

Bazılarıyla evlerinin çatılarını onarmak için hırdavat dükkanlarına çıkartma yaptı. ABD, son yıllarda gördüğü en ağır kış için hazırlık yaptı.

Kuzeydeki Colorado eyaletinden Boston şehrine kadar uzanan geniş bir koridorda kar kalınlığının otuz santimetreyi aşması bekleniyor.

Kanada'da ise dondurucu soğuklar ülkeyi halihazırda etkisi altına almış durumdayken doğu ve Atlantik bölgelerinde Pazartesi günü yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki havaalanı yetkilileri seyahat edecek vatandaşları olası gecikmeler ve iptaller konusunda tetikte olmaları için uyarıyor.