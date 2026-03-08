28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 9. gününe girerken, taraflar arasında yoğunlaşan saldırıların ardından savaş bölgesinde yeni bir gelişme yaşandı.



İsrail ordusu, ABD ve İsrail uçakları tarafından yapılan ortaklaşa saldırılar ile İran'ın elindeki bütün F-14 savaş uçaklarının imha edildiğini duyurdu.



ABD KENDİ ÜRETTİĞİ UÇAKLARI YOK ETTİ



İran, günümüzde çoğunluğu Rus yapımı olan savaş uçaklarını kullansa da, 1979 tarihli İran İslam Devrimi öncesinde İran ordusunun hava kuvvetleri ABD ekipmanlarına ağırlık vermekteydi.



Bu kapsamda Şah döneminde ABD, o yılların en modern savaş uçakları arasında yer alan Grumman F-14 Tomcat savaş uçağından 79 adet İran'a teslim etmiş, bu uçak filosundan günümüze 15 ila 20 arasında uçak ulaşmıştı.



28 Şubat'ta başlayan çatışmaların ardından İran'a ait cephanelikleri ve uçakları hedef alan ABD ve İsrail ordusu, saldırılar sonucunda İran'ın sahip olduğu tüm F-14'lerin yok edildiğini açıkladı.