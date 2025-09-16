ABD Savaş Bakanlığı’nın 2026 bütçesinde, ana omurgasını PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin oluşturduğu SDG’ye yüklü destek çıktı.
Bütçe teklifinde, yüzlerce TIR dolusu silah verdiği, eğitip donattığı teröristlere 130 milyon dolar yardım gönderilmesi öngörüldü.
Irak’ın kuzeyindeki peşmergeye de 61 milyon dolar gönderileceği belirtildi.
Trump’ın ‘general’ dediği PKK’lı Mazlum Abdi’nin yönettiği SDG’ye verilecek desteğin ana kalemini teröristlere ödenecek maaş ödemesi oluşturdu.
YPG BÜTÇESİ
65 milyon dolar maaş giderleri.
15,6 milyon dolar eğitim ve silah.
32,4 milyon dolar lojistik destek.
1,5 milyon dolar bakım ve hizmetler.
PEŞMERGE BÜTÇESİ
1.8 milyon dolar silah.
5.3 milyon dolar mühimmat.
27.5 milyon dolar askeri araç alımı.
17.1 milyon dolar üniforma ve diğer ekipman.