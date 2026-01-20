Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki operasyonlarının son perdesi, adım adım yaklaşıyor.

YPG/SDG terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi ve Suriye Geçici Başkanı Ahmed El Şaraa arasındaki görüşmelerin başarısız olmasıyla son müzakere çabaları da sona ermiş oldu.

Suriye hükümetine yakın basına göre Şara'nın Abdi'ye 'genelkurmay başkan yardımcılığı' ve 'Haseke valisini kendi seçmesi' gibi tekliflerde bulunmasına rağmen Abdi bunları redderek 'teklifi görüşmek için' 5 gün daha istedi.

Şara ise bunu tamamen reddetti. Görüşmeler çökünce SDG'nin elebaşı Haseke'ye döndü. Müzakerelerin çökmesinden saatler sonra, Haseke kırsalında yeniden çatışmalar yaşandı.

SDG'nin Suriye hükümetiyle anlaşmaya yanaşmaması ve yeniden silaha sarılması, örgütün sonunu hazırladı. Gelecek günlerde son operasyon kaçınılmaz görünüyor.