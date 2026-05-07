Tarih 1 Temmuz 2022… Konyaspor’da yükselen formuyla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe’nin listesindeydi. Yeşil-beyazlı kulüple anlaşan Başkan Ali Koç, Abdülkerim’in talep ettiği maaşı duyunca, “Sen bu kadar para eder misin?” demiş, bu sözlere kızan başarılı futbolcu rotasını Cimbom’a çevirmişti.

BURUK’UN VAZGEÇİLMEZİ

2.8 milyon Euro’luk bonservisle sarı-kırmızılı ekibe transfer olan milli futbolcu, Okan Buruk’un vazgeçilmezleri arasına girdi. Şimdi cumartesiyi sabırsızlıkla bekliyor. Üst üste dördüncü şampiyonluğuna hazırlanan Abdülkerim Bardakcı transfer olduktan sonra böyle bir başarıya ulaşan ikinci Türk futbolcu ünvanını alacak. Şu anda rekor Ümit Davala’da. 1996’da kiralık oynadığı Diyarbakırspor’da kendini gösterip Aslan’ın yolunu tutan Davala üst üste 4 şampiyonlukta önemli rol oynamıştı