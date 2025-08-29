Fenerbahçe ile anlaşan ve imza için gün sayan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırmıştı. Sosyal medyada gündem olan bu olay sonrası Galatasaray'da birlikte forma giyen ve yakın dostları olan Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı da Kerem'i Instagram'da takipten çıkardı. Kerem ise iki oyuncuyu da takip etmeye devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu ile yakın arkadaş olan Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün'ün bu hareketi, sosyal medyada büyük yankı buldu. Öte yandan sarı kırmızılı kulüp de Kerem'i takipten çıkarırken, Kerem de Galatasaray'ı takipten çıkardı.