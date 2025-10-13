İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi’nin bulunduğu tarihi Taşkışla binasında, üniversite bileşenlerinden habersiz olarak film çekimi yapıldığı iddia edildi. Çekilen filmin, Susurluk Skandalı’nın kilit isimlerinden Abdullah Çatlı’nın hayatını konu aldığı öğrenildi.

ALEVLER AĞAÇLARA SIÇRADI, ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Çekim sırasında yangın ve gürültü efektlerinin kullanıldığını belirten öğrenciler, alevlerin Ortabahçe’deki ağaçlara sıçradığını ifade etti. Öğrenciler, “Okulumuz dizi seti değildir” diyerek duruma tepki gösterdi.

Birgün'de yer alan habere göre, yaptıkları açıklamada, “Tarihi bir binada, öğrencilerin ve canlıların arasında riskli bir sahne çekildi ve kimseye haber verilmedi. Ortabahçe bir set değil, öğrencilerin yaşam alanı” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Aynı bahçede bir pankart assak ‘kamu malına zarar’ deniliyor ama yangın efektli film sahnesi çekmek serbest. Bu çifte standardı kabul etmiyoruz. Faili meçhuller kamusal alanımıza giremez” ifadeleri yer aldı.

OTURMA EYLEMİ YAPACAKLAR

Öğrenciler, film çekimleri sırasında zarar gördüğünü belirttikleri ağaçların önünde bugün saat 13.00’te oturma eylemi yapacaklarını duyurdu.