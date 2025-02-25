11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun yıllar basın danışmanlığını yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren gazeteci Ahmet Sever için başsağlığı mesajı yayımladı. Gül, Sever için, "Bu erken ayrılık hepimizi çok üzdü" dedi.

Gül mesajında, "Uzun yıllar basın danışmanlığımı yapan Ahmet Sever’in dün gece ani vefatını öğrenince büyük üzüntü duydum. Ahmet dürüst, çıkarlar için prensiplerini bozmayan ve işini her zaman düzgün yapan bir gazeteciydi. Avrupa Birliği ilişkilerimizin yoğun olduğu yıllarda ülkemiz için değerli katkıları oldu. Bu erken ayrılık hepimizi çok üzdü. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.