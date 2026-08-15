Adalet ve Kalkınma Partisi, kuruluşunun 25. yılını kutlarken, partinin kurucu isimlerinden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BBC Türkçe’ye verdiği söyleşide dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gül'ün cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılma sürecindeki bazı rahatsızlıkları dönem dönem basına yansıdı. Yıllar içinde Gül, hükümete ve AKP'ye yönelik çeşitli eleştiriler de yöneltti.

En dikkat çekici olanlardan biri cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi yanlış bulması ve parlamenter sistemi savunmasıydı.

Gül, söyleşimizi planlarken son dönemdeki siyasi tartışmalarla ilgili yorum yapmak istemediğini belirtti.

Ancak partinin iki döneme ayrıldığını söyleyen Gül, ilk dönemdeki vizyona vurgu yaptı:

-İkinci dediğim dönemde Türkiye'de olağanüstü şeyler yaşandı. Başta hain darbe teşebbüsü yaşandı. Bu tabii Türkiye içerisinde büyük bir travma yaşattı. Birçok şeyler, bu yaptığımız reformlar mecburen birçoğu geriye gitti.

-Ümit ediyorum ki bütün bu travmalar, bütün bunlar hep atlatılır artık ve Türkiye tekrar AK Parti'nin o ilk dönemlerindeki, ilk deklare ettiği vizyon çerçevesinde yönetilmeye başlar.

-O kuruluş vizyonunun hâlâ bugün Türkiye için geçerli olduğu kanaatındayım.

-Eğer AK Parti o vizyona tekrar sahip çıkarsa ekonomik, demokratik, hukuk, açısından Türkiye'ye, Türkiye'nin geleceğine çok şey kazandırır diye düşünüyorum."

“CHP’NİN VE DENİZ BAYKAL’IN HAKKINI TESLİM ETMEK GEREKİR”

Abdullah Gül, Erdoğan’ın milletvekili olabilmesinin ardından Başbakanlık görevini devretmesine uzanan süreçte CHP’nin oynadığı role özellikle vurgu yaptı.

O dönemki anayasa değişikliğinin CHP’nin desteği olmadan gerçekleştirilemeyeceğini belirten Gül, şunları söyledi:

“CHP’nin, Deniz Baykal’ın hakkını teslim etmek gerekir. Onlar eğer bu desteği vermeselerdi o anayasa değişikliği yapılmazdı.”

Gül, bu nedenle söz konusu dönemde CHP ve Baykal’ın verdiği desteğin teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.

“TAYYİP BEY İÇİN OY İSTEDİM”

Anayasa değişikliğinin ardından Siirt’te milletvekilliği seçiminin yenilendiğini hatırlatan Gül, o sırada Başbakan olarak seçim çalışmalarına katıldığını anlattı.

Gül, Erdoğan’ın Meclis’e girebilmesi için Siirt’te halka hitap ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

-Siirt’te milletvekilliği seçimi yenilendi. Ben Başbakan olarak gittim, Tayyip Bey için halka konuşma yaptım. Onu seçmeleri için oy istedim. Milletvekili oldu, yeminini etti.

Erdoğan’ın seçimin ardından milletvekili olması ve TBMM’de yemin etmesiyle birlikte Başbakanlık görevine ilişkin yeni bir aşamaya geçildi.