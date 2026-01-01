Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformlarına ücretli reklamlar veren çeteler, yapay zeka aracılığıyla ünlü isimlerin görüntü ve seslerini taklit ettiği ve yüksek getiri vaadi sunduğu reklamlarla milyonlarca liralık dolandırıcılık vurgunu yapmakta.

Özellikle dijital medya okuryazarlığı olmayan yüksek yaşlı kullanıcıları ağına düşüren çetelere yönelik geçtiğimiz aylarda kapsamlı bir operasyon yapılmış ve yaklaşık 500 milyon dolar vurgun yaparak paraları Kamboçya merkezli bir kripto para platformuna gönderdiği tespit edilen isimler gözaltına alınmıştı.



YENİ OPERASYON DÜZCE'DE YAPILDI

Çetenin dolandırıcılık faaliyetlerinde güvenilirliği artırmak için toplum tarafından tanınan figürleri seçtiği tespit edilirken, Selçuk Bayraktar, Güler Sabancı ve Abdullah Gül gibi isimler çete hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Düzce merkezli beş ilde yapay zeka teknolojisiyle ünlü isimleri taklit ederek hazırladıkları sahte yatırım reklamlarıyla vatandaşları dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Yakalanan 5 şüphelinin hesabında 25 milyon liralık işlem hareketi belirlendi.

SERDAR ORTAÇ'IN DA SESİNİ KOPYALADILAR

Yapılan operasyonlara ve uyarılara rağmen yapay zeka destekli dolandırıcılık vakalarında ciddi artış yaşanmaya devam ediyor.

Geçmişte birçok insan tarafından 'sahte' olduğu kolaylıkla anlaşılan videolar, yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte ayırt edilmesi neredeyse imkansız hale gelmekte. Sabah Gazetesi'nden Mevlüt Tezel'in haberine göre yapay zeka çeteleri son olarak gözlerine şarkıcı Serdar Ortaç'ı kestirmiş durumda.



Dolandırıcılar geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sesini ve görüntüsünü kopyalayarak sahte videolarla Sakarya'da bir vatandaşı 2,5 milyon dolar dolandırırken, en abüsrt vaka haberi ise Serdar Ortaç ile geldi. Telefonda Serdar Ortaç'ın sesini duyduğunda yaşadıklarını anlatan bir vatandaş, dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Geçen gün beni Serdar Ortaç aradı. Açtım telefonu, 'Merhaba, ben Serdar Ortaç. İddia kuponunuz hazır, şu maça bahis oynayacak mısın?' dedi. Konuşuyorum ama meğer robotmuş. Adam konuşuyor ama ben! Ben bile kendime inandım.

Düşünsene, akşam annemi arasa 'Oğlunun cenazesi saat 14.00'te kalkıyor' dese, kadın cenazeye gidecek. Ben tabutta yokum!

Yani nasıl bir şey bu? Kendi sesimden 'İddia oynayacak mısın?' diyor adam. Ben söylüyormuşum gibi."

