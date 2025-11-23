Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kavukcu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"“Başkanımız geçen sene yine böyle bir maçın ardından bir açıklama yapmıştı. Hakkımızı her zaman korumak için konuşuyoruz, taraftarımız bundan emin olsun. Bugün seyrettiğimiz maçta, daha önce TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı bir konu vardı; ona dikkat çekmek istiyorum: Hakemler hata yapabilir ama VAR yapamaz. Bu konuda İbrahim Başkan’a sonsuz güvenim var. Gerekli incelemelerin yapılmasını istiyoruz.

Bugün Sallai’nin pozisyonunda oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Bu pozisyon herkesin izleyebileceği şekilde kayıtlarda mevcut. Aynı hakemin daha önce farklı bir stadyumda benzer bir pozisyonda farklı karar verdiğini de biliyoruz. Bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.

Biz ortamı germek istemiyoruz ama VAR’ın artık pozisyonlara daha dikkatli bakması gerekiyor. Barış’ın pozisyonu var, başka pozisyonlar var; maç içinde ortam geriliyor. Bugün sadece bu konuya dikkat çekmek için konuşuyoruz.

Gerginlik konusuna da açıklık getirmek istiyorum. Biz hiçbir zaman Spor Şube ile, İsmail Bey’le ya da polisimizle herhangi bir gerginlik yaşamayız. Maç esnasında gergin konuşmalar olabilir, bunlar karşılıklıdır ve herhangi bir sorun yoktur. Emniyet birimlerinin en rahat ettiği kulüplerden biriyiz. Biz de onlara bağlı bir vatandaşız; herhangi bir saygısızlık ya da sorun söz konusu değildir. Aşağıda da konuştuk; yukarı çıktığımda farklı yorumların yapıldığını duydum, fakat herhangi bir sorun yoktur.

Şampiyonlar Ligi’nde de oynuyoruz. Orada hakemler geliyor; bir gün bile çıkıp konuşmadık, bir gün bile tartışmadık. Ben Türk hakemlerine güveniyorum. Bu ortamda bunları çok konuşmak istemiyorum ancak VAR’a atanan hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Fenerbahçe maçı için de bugünden söylüyorum: Doğru hakemlerin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada emek harcıyoruz; kimsenin hakkı yenilmesin. Biz kendimiz için ekstra bir şey istemiyoruz.

Bence yeterince açıkladım, teşekkür ediyorum. Kısa ve net şekilde söylemek isterim: İbrahim Başkan’ın dediği gibi; hakemler hata yapabilir ama VAR hakemleri yapamaz.”