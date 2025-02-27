7 kişilik İmralı heyeti, öğleden sonra İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmenin ardından saat 17:00'de İstanbul'da, Öcalan'ın PKK'yı feshettiğine dair mesajının açıklanması planlanıyor.

Öcalan’ın çağrısının yazılı bir metin aracılığıyla duyurulacağı bildiriliyor. Önceki günlerde, çağrının video kaydıyla yapılacağına dair bir beklenti oluşmuştu, ancak bu ihtimalin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

DEM Parti'nin İmralı heyetinde bu kez 7 isim yer alacak. Daha önce İmralı'ya iki kez giden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve Avukat Ebru Günay da heyetteki isimler arasında bulunacak. Heyetin, PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştireceği kritik görüşmenin ardından düzenlenecek basın toplantısı, Diyarbakır ve Van'daki LED ekranlardan canlı olarak yayımlanacak.

28 Şubat'ta Ankara'da yapılması planlanan açıklamanın, sürpriz bir kararla İstanbul’a taşındığı açıklandı. 27 Şubat Perşembe günü saat 17.00’de İstanbul’da gerçekleştirilecek basın toplantısına, DEM Parti’nin tüm milletvekillerinin katılması bekleniyor. Parti kaynakları, Abdullah Öcalan’dan tarihi bir açıklama yapılabileceğini belirtiyor. DEM Parti’nin Diyarbakır ve Van il örgütleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrılarla halkı meydanlara davet etti. Van il örgütü, "Asrın çağrısını Van’da kitlesel olarak karşılıyoruz" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, Van halkını Kent Meydanı’na davet etti. Diyarbakır örgütü ise, Sur ilçesindeki Şeyh Said Meydanı’nda kurulacak dev ekranlarla açıklamanın canlı olarak yayımlanacağını duyurdu.