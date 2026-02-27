Teröristbaşı Öcalan'ın örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında bulunmasının üzerinden bir yıl geçti. Söz konusu çağrının yıldönümünde Öcalan'ın ikinci mesajı DEM Parti tarafından Ankara Maltepe’de bulunan Yılmaz Güney Sahnesi’nde okundu.

Toplantıda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’ın son haline ait fotoğraf yayımlandı...

O fotoğrafın kompozisyonu SÖZCÜ TV ekranlarında tartışıldı. SÖZCÜ TV Genel Müdürü Güney Öztürk Öcalan'ın paylaşılan son hali için şu değerlendirmeleri yaptı:

'BU BİR ALGI YÖNETİMİ'

'Biz yayınlamadık ama sosyal medyada gördüm, APO'nun paylaşılan son fotoğrafına dikkatle bakarsanız. Bunun bir algı yönetimi olduğunu bu fotoğrafın seçilerek verildiğini çok net görebilirsiniz.

'RENKLER, KIYAFETLER BAKIŞLAR HER ŞEY AYARLANMIŞ'

Fotoğrafta açık renk bir arka plan var. Önde koyu renk bir ceket ve bordo tonlu bir kıyafet seçilmiş. Otoriter ve saygın bir imaj çizilmiş. Elinde bir metin tutuyor. Bir akademisyen edasıyla 'kamuoyuna bir açıklama yapıyor' fikrini pekiştirmişler.

'SANKİ ŞİRİN BİR BARIŞ ELÇİSİ...(!)'

Fotoğrafta doğrudan kameraya, gözlerimize bakıyor. Yüz ifadesi ciddi ve kontrollü bıyıkları ve saçları beyaz; bunlar yaşlı otorite algısını kuvvetlendiriyor. Bize göre yaşça büyük babacan bir tavırla şirin gözüken bir barış elçisi gibi ayarlanmış bir fotoğraf. Bir tiyatro sahnesi sanki. Sanki bir terör örgütü lideri değil (!)"

İŞTE O FOTOĞRAF: