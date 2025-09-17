Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AKP’ye geçeceği yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Adıyamanlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ı ziyaret ettiklerini, görüşmenin tamamen dostane ve kentin sorunlarının çözümüne yönelik olduğunu vurguladı.

Ortaya atılan iddiaları “algı operasyonu” olarak nitelendiren Tutdere, “Tutdere halkının yanındadır, yerindedir ve bundan sonra da halkın yanında olarak hizmetine devam edecektir. Bu tür kirli algı oyunlarına hiç kimse inanmasın” dedi.

Görevini yalnızca halka hizmet etmek için üstlendiğini belirten Tutdere, “Belediye çalışmalarımızı gölgelemeye çalışan algı oyunlarına prim verilmemeli. Bizim tek gayemiz, 6 Şubat’ı yaşamış bu kenti ayağa kaldırmak. Koltuk merakımız olsaydı bugün milletvekilliğimizi sürdürüyor olurduk. Görevimizin başındayız, Adıyaman halkının da emrinde ve hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.