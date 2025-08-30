Kenan İmirzalıoğlu, 'ABİ-Aile Bir İmtihandır' dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizide İmirzalıoğlu, ailesiyle bağlarını koparmış başarılı bir cerrah olan 'Doğan' karakterine hayat verecek.Yıllar sonra kardeşinin düğünü için memleketine dönen 'Doğan', hem ailesiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

OGM Pictures'ın yaptığı paylaşıma göre, Kenan İmirzalıoğlu'nun 'ABİ'deki partneri oyuncu Afra Saraçoğlu oldu.

Saraçoğlu, dizide 'Çağla' karakterine hayat verecek. 'Çağla'nın hikayedeki rolü henüz gizli tutulsa da, karakterin 'Doğan'ın (Kenan İmirzalıoğlu) hayatında önemli kırılmalara yol açacak biri olacağı kulislerde konuşuluyor.

Senaryoyu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler oturuyor. Yapımcılığını ise OGM Pictures üstleniyor.