Metropol hayatının bitmek bilmeyen keşmekeşi, beton yığınları ve plaza stresi hemen her beyaz yakalının dilinde aynı hayali canlandırıyor: "Her şeyi bırakıp doğaya yerleşmek." Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de mimarlık yapan Ansh ve Raghav Kumar kardeşler, bu hayali sadece dilde bırakmayıp gerçeğe dönüştürenlerden. Yoğun iş temposunun getirdiği tükenmişlik hissiyle radikal bir karar alan iki kardeş, kariyerlerini arkalarında bırakarak Himalayalar'ın eteklerine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıktı.

BİLGİSAYAR BAINDNA ÇAMUR İŞÇİLİĞİNE

Sürdürülebilir bir yaşam arayışıyla Rishikesh yakınlarındaki huzurlu bir dağ köyüne taşınan mimar kardeşler, doğayla tamamen uyumlu bir yuva kurmak için kolları sıvadı. Ancak bu kez masalarında ne gelişmiş bilgisayar programları ne de modern çizim araçları vardı. Tamamen geleneksel yöntemlere dönen ikili; toprak, saman, taş ve ahşap gibi tamamen doğadan elde edilen malzemelerle çalışmaya başladı. İnşaatta kullanılan devasa taşların büyük bölümünü kendi elleriyle taşıyan kardeşler, şantiyeye kum ulaştırmak için katırların yardımına başvurdu. Projenin en büyük özelliği ise çevreye hiçbir zarar vermeden, tamamen yerel kaynaklarla yükselmesiydi.

YÜZLERCE KİŞİ BİR EV İNŞA ETMEK İÇİN TOPLANDI

Kumar kardeşlerin bu çevre dostu projesi, kısa sürede sınırları aşan küresel bir dayanışma hareketine dönüştü. Sürdürülebilir yapı tekniklerini öğrenmek ve doğaya dokunmak isteyen insanlara ulaşmak için küresel bir platform üzerinden gönüllü çağrısı yapan kardeşler, beklediklerinin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştı. Tam üç yıl süren yapım aşamasında, dünyanın 18 farklı ülkesinden gelen 100’ü aşkın gönüllü projeye omuz verdi. Yaklaşık 20 yerel işçiyle omuz omuza çalışan bu küresel ekip, kimi zaman haftalarca kimi zaman aylarca köyde konaklayarak çamur kardı, taş taşıdı ve duvar ördü.

30 BİN DOLARLIK BÜTÇEYLE GELEN MUCİZE

Kardeşlerin kendi birikimleri ve ailelerinin desteğiyle oluşturdukları yaklaşık 30 bin dolarlık mütevazı bir bütçeyle tamamlanan ev, bugün hem bir başarı anıtı hem de doğaseverler için bir sığınak niteliğinde. Doğal mimarinin en samimi örneklerinden biri olan bu benzersiz konut, şimdilerde dünyanın dört bir yanından gelen ve Himalayalar'ın eteklerinde doğayla iç içe, huzurlu bir deneyim yaşamak isteyen misafirleri ağırlayan popüler bir Airbnb evi olarak hizmet veriyor.