Elif TOKBAY

Bayram tatilinde Monako’ya giden ve yüksek sosyetenin buluşma yeri olan Monako Yat Kulübü’nde yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medyasında paylaşan AKP İzmir milletvekili Şebnem Bursalı şimşekleri üzerine çekmişti. Bursalı’ya AKP içinden de tepkiler yükselmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da azar işittiği öne sürülmüştü.

Halk yiyecek ekmek bulamaz, akşam pazarlarında çürük sebze meyve ayıklarken Bursalı için “Halktan kopuk”tan “Görgüsüz”e kadar pek çok eleştiri yapılmıştı. Hatta Bursalı’nın Erdoğan’dan özür dilediği konuşulmuştu.

Şebnem Bursalı bu kez Instagram hikayesinden keşkek karıştırırken fotoğrafını paylaştı. Bursalı’ya “Abla keşkekler ıstakozlu mu”, “ıstakoz tarifi yok mu”, “O ne fakir gibi, yok mu ıstakoz falan” yorumları yağdı.