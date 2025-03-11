Güney Galler'in Penarth kentinde yaşayan 31 yaşındaki Megan Phillips, büyürken anne ve babası sandığı kişilerin aslında büyükannesi ve büyükbabası olduğunu öğrendiğinde hayatı altüst oldu.

Gerçek annesi 14 yaşında hamile kaldı ve 15 yaşında doğum yaptı. Bu süreçte Megan, çocuk sahibi olamayan büyükbabası ve onun eşiyle yaşamaya başladı. Doğumundan birkaç hafta sonra ailesi, küçük Megan'ın büyükannesi ve büyükbabasıyla kalmasının en doğru karar olduğuna hükmetti.

OKUL BAHÇESİNDE GELEN ŞOK EDİCİ HABER

Megan'a ailesi ona bristol'de yaşayan bir ablası olduğunu söylemişti ancak Megan onu hiç görmedi. Sadece birkaç fotoğrafı gösterildi ve hakkında pek konuşulmadı. Ancak bir gün, okulda oyun oynarken bir arkadaşının "Kapıda seni bekleyne bir kadın var, seninle konuşmak istiyor" demesiyle tüm hayatı değişti.

Bu gizemli kadın, Megan'ın biyolojik büyükannesi çıktı. Küçük kıza yaklaşarak "Birlikte yaşadığın insanlar gerçek anne baban değil, onlar büyükannen ve büyükbaban. Ablan sandığın kişi ise aslında annen" dedi.

Bu sözleri duyan 9 yaşındaki Megan, gözyaşlarına boğuldu ve panik içinde ağlamaya başladı. Durumdan korkan kadın ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

GERÇEĞİ DEDEKTİFÇİLİK OYNARKEN ÖĞRENDİ

Olayları öğrenen büyükannesi ve büyükbabası, Megan'a anlatılanların yalan olduğunu söyleyerek gerçeği gizlemeye çalıştı. Aile, bu olaydan sonra yaşadıkları yerden yaklaşık 10 kilometre uzağa taşındı ve Megan yeni bir okula başladı.

Megan, gerçek annesi sandığı "ablası" ile altı haftada bir görüşmeye başladı. Ancak gerçeği yıllar sonra bir oyun oynarken öğrendi. Dedektifçilik oynadığı sırada büyükannesinin odasında daha önce hiç görmediği bir fotoğraf albümü buldu.

Albümde ablası sandığı kişinin bir hastanede yeni doğmuş bir bebekle, yani kendisiyle çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Fotoğrafın arkasını çevirdiğinde ise kendi ismiyle birlikte "ablasının" ismi yazıyordu. O an her şeyi anladı.

CESARETİNİ TOPLAYIP "ABLASINA" SORDU

Ancak öğrendiği bu bilgiyi bir yıl boyunca kimseye söylemedi. Aklındaki soruların tümünü bir deftere yazdı ve cevapsız kalan gerçekleri kendi içinde sorgulamaya başladı.

Sonunda, 11 yaşındayken arabada yolculuk yaparken cesaretini topladı ve ablası sandığı kişiye dönerek "Sen benim annem misin?" diye sordu.

Kadın, gözyaşlarına boğuldu ve "Evet" cevabını verdi. Megan o anı, "Bacaklarımın titrediğini hatırlıyorum. Çok garip bir duyguydu" diyerek anlattı. Ancak neden annesiyle büyümediği konusunda asla net bir cevap alamadı. Biyolojik annesi daha sonra evlenip başka çocuklar dünyaya getirdi...