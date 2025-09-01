Geçtiğimiz gün Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yer alan Kennedy Lodge’da yaşanan korkunç olayda, 15 yaşındaki Hilal Özdemir, Ayberk Kurtuluş tarafından silahla vurularak vahşice katledildi. Katil Ayberk Kurtuluş aynı silahla intihar etti.

Kan donduran cinayetin şoku atlatılamamışken yeni detaylar da ortaya çıktı. 15 yaşındaki Hilal'in ablası Sedef Özdemir, cinayete ilişkin açıklamalar yaptı. Olay günü yaşadıklarını anlatan acılı abla cinayetin arkasındaki ihmalleri de gözler önüne serdi.

'BURADA GÜVENLİK YOK'

Abla Sedef Özdemir, saldırganın mekana iki kez girdiğini belirtti. İlk girişte kız kardeşinin yumruklandığını, yanındaki arkadaşının güvenlik çağırması üzerine ise ‘Burada güvenlik yok’ yanıtını aldıklarını aktardı. Düğün salonunda bile güvenlik olduğunu ancak bu mekanda hiçbir önlemin alınmadığını vurguladı.

Abla Özdemir’in ifadelerine göre, cinayetin nedeni kıskançlık. Hilal hakkında yayılan söylentilerin doğru olup olmadığını Ayberk’in sorması üzerine Hilal’in bu iddiaları yalanladığı, ardından da yumruklu saldırıya uğradığı öğrenildi. Hilal, bu olaydan sonra Ayberk ile bir daha görüşmeyeceğini arkadaşına söyledi.

KALABALIĞIN İÇİNDE SÜRÜKLEYİP GÖTÜRDÜ

Vahşi cinayetin öncesine dair de açıklamalar yapan abla Özdemir, Hilal'in başka bir arkadaşının da katil Ayberk'in elinde silahlı intihar edeceğini anlattığı mesajlar attığını söyledi. Ayberk’in daha sonra Hilal’in yanına silahsız olduğunu söyleyerek geldiğini belirtti. Ancak Hilal’in görüşmek istemediğini ifade etmesine rağmen, Ayberk’in onu ensesinden tutarak kalabalığın içinden sürükleyip götürdüğünü anlattı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ NEREDEYDİ?

Sedef Özdemir, yaşanan güvenlik boşluğunu sert bir dille eleştirdi. Saldırganın üstünün neden aranmadığını, mekana iki kez nasıl girip çıktığını sorguladı. Güvenlik görevlilerinin, saldırganın ilk darp olayından sonra tekrar içeri alınmaması yönünde neden bir önlem almadığını anlamadığını dile getirdi.