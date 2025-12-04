Ertem Şener'in YouTube programına konuk olan Vincent Aboubakar, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Yalçın ile 2020-21 sezonunda alınan şampiyonlukta ligin son haftalarında "ortadan kaybolması" nedeniyle eleştirilen Kamerunlu golcü, o dönemki hocasını "Takımı şampiyon yapan bizdik. Sergen Yalçın şimdi şampiyon yapsın görelim" sözleriyle eleştirdi.

"ŞAMPİYON YAPSIN DA GÖRELİM"

Şener'in, "Sergen Yalçın'ı seviyor musun?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan deneyimli oyuncu, "Onunla şampiyon olduğumuz dönemde işin büyük kısmını yapan biz futbolculardık. Beşiktaş'ı Sergen Yalçın değil, biz şampiyon yaptık. O kupayı Sergen Yalçın değil, sahada mücadele eden oyuncular kazandı. Hoca aynı hoca, hatta şimdiki kadrosunda o kadroyla kıyaslanınca çok daha büyük isimler var. Madem o takımı o şampiyon yaptı, şimdi de yapsın da görelim" dedi.

"BEŞİKTAŞ'I ARTIK İZLEMİYORUM"

Beşiktaş kulübüyle şimdiki ilişkisi sorulan yıldız forvet, "Kulüp çalışanlarından birkaçıyla hala temastayım, Rosier ile de konuşuyoruz. Ama artık Beşiktaş'ı izlemiyorum. Orada çok güzel günlerim, senelerim geçti, seviye çok farklıydı ama uzun zamandır onları izlemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerine Azerbaycan Ligi'nin köklü ekibi Neftçi'de devam eden Aboubakar, bu sezon oynadığı 6 maçta 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.