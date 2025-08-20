Emeklilerin istihdam içindeki payı yüzde 3.8’den yüzde 8.4’e çıktı. İşsizlik giderek derinleşirken kayıtlı çalışanların sayısı arttı.

2.2 MİLYON ÇALIŞIYOR

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) istihdam bülteni verilerine göre, emekli olduğu için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen çalışanlar dahil olmak üzere toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 0.9 artarak (231 bin kişi) 25 milyon 589 bin oldu.

SGDP ödenenlerin, yani emekli çalışanların sayısı ise aynı dönemde yüzde 6.4 artarak 2 milyon 159 bin 253’e yükseldi. Prim ödemeden ya da kayıt dışı çalışan emekliler bu veride görünmüyor

Diğer yandan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2025’in ilk çeyreği itibarıyla ülke genelinde 31.9 milyon kişi çalışıyor. Bunların 7.9 milyonu ise kayıt dışı istihdam ediliyor. Kayıt dışı çalışanların yüzde 82’si tarımda bulunuyor.