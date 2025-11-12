Türkiye’de hayat pahalılığı, suça sürüklenen çocuk sayısı, çocuk işçi ve maddi yetersizlikler sebebiyle okulu bırakan çocuk sayısı her geçen gün artarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘çocuk yapın’ çağrısı dinmiyor. Erdoğan, daha önce ‘3 çocuk’ derken şimdi ‘Neden en az 4-5 çocuk olmasın’ dedi. SÖZCÜ, istatistiklerle neden olmadığını hesapladı.

Erdoğan, vatandaşlardan en az 4-5 çocuk yapmasını isterken son 6 ay içinde çocuk sütüne yüzde 50, bebek bezine yüzde 52, bebek bisküvisine yüzde 40 zam geldi.

İSTEYEN DE YAPAMADI

Emzik fiyatı bile yüzde 70 zamlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan yardım alan çocuk sayısı 2012 yılında 37 bin 295 iken, 2025’te 195 bine çıktı. MEB’in verilerine göre 3 milyondan fazla çocuk, okul çağında olmasına rağmen okula gidemiyor. Eğitim-İş verilerine göre, 2022’de 619 bin olan çocuk işçi sayısı, 2023’te 759 bine, 2024’te ise 869 bine yükseldi.

Bu hayat pahalılığı karşısında yoksulluk sınırının altında maaşlarla çalışan milyonlarca vatandaş istese de ço-

cuk yapamadı.

SUÇ KOL GEZIYOR

Bu masrafları karşılamaya gücü yeten çiftlerin karşısında çok büyük başka sorunlar yer alıyor. Bunlar arasında düşen eğitim kalitesi, çocukların ucuz iş gücü olarak kullanıldığı MESEM gibi projeler, suça sürüklenen çocuk sayısı, güvensiz bir hayat gibi sorunlar ön plana çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre 2020 yılında 112 bin olan suça sürüklenen çocuk sayısı, 2024’te yaklaşık iki katı artışla 202 bine çıktı. Emniyete mağdur olarak başvuran çocuk sayısı ise aynı sürede 179 binden 229 bine yükseldi.

‘Yapın’ diyor destek vermiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sık sık çocuk yapılmasını teşvik etmeye çalışırken devletin çocuklar için destek mekanizması neredeyse yok. 2025 bütçesinde öksüz ve yetim yardımı 600 TL’ydi. 2026 bütçesinde yine 600 TL oldu. Kız çocuklarının eğitime devamı için verilen şartlı eğitim yardımı da ilköğretimde 100 TL, ortaöğretimde 150 TL oldu. Türkiye’de aşırı yoksulluk sınırının altında kalan vatandaş sayısı 11 milyon 877 bin 932 olurken 2026 yılında hane başına 5 bin 50 lira yardım verilecek. Yani günlük 168 lira. Dört kişilik bir ailede kişi başı günlük 40 liraya denk gelecek.