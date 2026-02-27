Cumhurbaşkanlığı Yatırım, Finans, Dijital Dönüşüm ve İnsan Kaynakları ofislerinin hedefleri kağıt üstünde kaldı. Geçen yıl 3’ü kapatılan ofislere 7 milyar 928 milyon harcandığı belirlendi.

Ofislere yüksek maaşla çok sayıda personel alındı. Sarayda makam odaları ile lüks makam araçları verildi. Ofisler, yabancı yatırımcı çekecek, uluslararası fonları getirecek, yapay zeka için öncülük yapacak, yerli projeler geliştirecekti. Sonuç olarak geçen yıl üç ofis kapatıldı, sadece Yatırım Ofisi kaldı adı da ‘Yatırım ve Finans’ olarak değişti. Bu ofis de yılın ilk ayında 241

milyon lira bütçe des-

teği aldı. Böylelikle

kapananlarla birlikte ofislerin halkın vergilerinden yuttuğu kaynak toplam 8 milyar 169 milyon liraya çıktı. Ayrıca bu ofisin hizmet birimleri içinde Finans Dairesi Başkanlığı kuruldu.

EK KÜLFET

Geçen yıl Finans Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisi kapatıldı. Kapatılan ofislerde görev yapan başkan ve başkan yardımcılarının görevleri sona erdi. Ofislere ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıt ve doküman, borç ve alacaklar ile hak ve yükümlülüklerin devir ve tasfiye işlemleri yapıldı.

TEK OFİS KALDI

Halen faaliyette olan tek ofis olan Yatırım Ofisi’ne 2021’den bu yana 2 milyar 56 milyon lira, bugünkü güncel değerle de 3.6 milyar liranın üzerinde Hazine desteği sağlandı. Bugün Yatırım ve Finans Ofisi ismiyle varlığını sürdüren ofise en son ocak ayında 241 milyon 250 bin lira Hazine desteği aktarıldı.

Mart ayında kapatılan ofisler

Geçen yıl mart ayında kapatılan Finans Ofisi uluslararası fonları Türkiye’ye getirecekti ama olmadı. Bu ofise 2021-2025 arasında dönemin kuruyla 445 milyon lira (güncel değerle 780 milyon lira) aktarıldı. Dijital Dönüşüm Ofisi yapay zeka uygulamalarına öncülük yapacak ve milli projeler geliştirecekti. Bu ofise de bütçeden dönemin kuruyla 1.5 milyar lira (güncel değerle 2.6 milyar lira) para aktarıldı. İnsan Kaynakları Ofisi’ne de dönemin kuruyla 653 milyon lira (güncel kurla 1 milyar 150 milyon lira) para aktarılmasına rağmen geçen yıl bu ofis de kapatıldı, paralar boşa gitti.